Tucker Carlson fa mea culpa, chiede scusa per il sostegno a Trump: «Mi dispiace avervi fuorviato». E suo figlio lascia l’ufficio di Vance

L'ex volto noto di Fox si scusa con gli americani per averli «ingannati» con il suo sostegno al presidente Usa, che aveva inizialmente appoggiato e di cui ora è divenuto uno dei maggiori critici per la guerra in Iran. «È il momento di fare i conti con la propria coscienza»

Non bastavano i sondaggi negativi, ora Donald Trump deve fare i conti anche con un calo di consenso tra i suoi sostenitori più fedeli. Come il podcaster conservatore, ex Fox News e volto della destra MAGA, Tucker Carlson. Durante una conversazione nel suo programma con il fratello Buckley, ex speechwriter del tycoon, Carlson ha preso le distanze da Trump e si è scusato con gli ascoltatori per «averli tratti in inganno». «Saremo tormentati da questo per molto tempo, tu hai scritto discorsi per lui, io ho fatto campagna elettorale per lui. Siamo sicuramente implicati in questa vicenda – ha dichiarato -. Voglio dire che mi dispiace di aver fuorviato le persone». Le parole segnano una svolta significativa per una delle voci più influenti del panorama conservatore americano. Pur avendo in passato definito Trump «la persona più ripugnante del pianeta», Carlson fu tra i primi a sostenerne con convinzione la candidatura nel 2016. Dopo essere stato silurato da Fox News per aver promosso teorie complottiste sulla vittoria di Joe Biden nel 2020, Carlson ha poi appoggiato apertamente il tycoon anche nella campagna per il ritorno alla Casa Bianca nel 2024.

La fine di una relazione MAGA

Oggi, però, il rapporto tra i due appare incrinato, al punto da portare il figlio a lasciare l’ufficio comunicazione del vicepresidente JD Vance. Al centro della rottura vi sono le posizioni sulla politica estera, in particolare il sostegno degli Stati Uniti a Israele e il conflitto con l’Iran. Carlson ha criticato duramente il linguaggio di Trump, definendolo «ripugnante sotto ogni aspetto», e ha ammesso una responsabilità personale nel suo ritorno alla Casa Bianca: «Io, te e milioni di altri siamo parte di ciò che sta accadendo». La presa di posizione – ricorda il Guardian – arriva in un clima di crescente tensione tra Trump e alcune figure mediatiche della destra americana. Il presidente ha recentemente attaccato il podcaster insieme ad altri commentatori come Megyn Kelly, Candace Owens e Alex Jones, definendolo «una persona con basso quoziente intellettivo» e minacciando di stilare una lista di sostenitori «buoni e cattivi» del movimento Maga.

Le critiche oltre la politica

Ma le critiche di Carlson vanno oltre la politica. In altri interventi, aveva dichiarato di provare «pena» per Trump, sostenendo che il presidente sarebbe limitato da forze esterne e incapace di prendere decisioni autonome. In un episodio particolarmente controverso del suo podcast, si è persino chiesto se Trump potesse essere «l’anticristo», accusandolo di aver deriso il cristianesimo dopo alcuni attacchi verbali a una figura religiosa e la pubblicazione della famosa immagine, poi rimossa e infine modificata, che lo ritraeva come Gesù.

Foto copertina: ANSA/SHAWN THEW | Il podcaster conservatore Tucker Carlson a Washington, 20 gennaio 2025