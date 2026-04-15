Trump e Gesù, lui ci riprova: l’ultimo post che provoca il Vaticano. La reazione dei fan Maga stavolta cambia – I meme

Mentre continuano gli attacchi e le critiche a papa Leone XIV, il presidente americano insiste con una nuova immagine a tema religioso. Una mossa che stavolta pare piacere ai suoi sostenitori, almeno stando ai commenti rimasti visibili sul suo social

Donald Trump torna a provocare sui social con un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae accanto a Gesù, il quale lo abbraccia mentre lui appoggia la testa su quella del messia. Sullo sfondo, una bandiera americana che sfuma in una luce intensa. Il presidente americano ha ripubblicato il post su Truth Social aggiungendo il suo commento: «Ai folli della sinistra radicale potrebbe non piacere, ma io penso che sia piuttosto carino!». Il post originale viene da un account chiamato “Irish for Trump”, con una didascalia che recita: «Non sono mai stato un uomo religioso, ma non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump».

I fan rispondono con altri meme: «È stato Dio a scegliere Trump»

Sotto il post, come si vede nella pagina Truth Social del presidente americano, si è scatenato un flusso di commenti da parte dei sostenitori, questa volta particolarmente positivi all’uso della figura di Gesù nelle provocazioni del tycoon. Non proprio come il caso precedente, quando proprio il fiume di commenti negativi dei suoi sostenitori cattolici più indignati aveva spinto Trump a cancellare il post.

Tra le immagini ricondivise c’è anche quella che aveva già fatto discutere dopo lo scontro frontale con papa Leone XIV: in quella versione Trump non compariva più nelle vesti di un Gesù guaritore, ma inginocchiato al capezzale di un malato, con Gesù che posa una mano sulla fronte del presidente e l’altra su quella dell’uomo sofferente. Sullo sfondo, jet da combattimento, la bandiera americana e un insieme di soldati e gente comune.

A scorrere i commenti, quasi tutti meme, il filo conduttore è quasi sempre lo stesso che accompagnò il tycoon dopo l’attentato in Pennsylvania in cui rimase ferito a un orecchio per il colpo di un cecchino. Sotto al suo post sfila una serie di immagini pseudoreligiose con citazioni a sfondo religioso che si richiamano all’idea che sia stato Dio in persona a scegliere Trump per salvare gli Stati Uniti.