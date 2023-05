Dopo essere stato silurato da Fox News, Tucker Carlson lancia uno show su Twitter: il benvenuto di Musk

Elon Musk dà il benvenuto a Tucker Carlson, noto diffusore di false notizie silurato lo scorso mese da Fox News, in seguito al patteggiamento con Dominion Voting Systems per 787.5 milioni di dollari. Il controverso sostenitore di Trump torna in scena e lo fa con un nuovo programma su Twitter, che ha elogiato per essere l’unico grande social di libertà rimasto al mondo. «La parola è il pre-requisito fondamentale per la democrazia. Ecco perché è stato sancito nel primo dei nostri emendamenti costituzionali», spiega in un video su Twitter rilanciato da Musk. Quest’ultimo ci ha tenuto a precisare che tra i due non c’è stato alcun accordo. E che Tucker è soggetto alle stesse regole e ricompense di tutti i creatori di contenuti sulla sua piattaforma. «Spero che anche molti altri, in particolare a sinistra, scelgano di essere creator su questa piattaforma», chiosa il patron di Twitter.

