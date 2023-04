Tucker Carlson fuori da Fox News dopo i 787 milioni di dollari a Dominion per false notizie

Fox News annuncia la separazione con Tucker Carlson, noto diffusore di false notizie costate care alla società di Rupert Murdoch come nel recente patteggiamento con Dominion Voting Systems per 787.5 milioni di dollari. Alcune delle mail inviate dal conduttore americano si erano rivelate schiaccianti nel processo, prove che potrebbero pesare nel caso dei 2.7 miliardi richiesti da Smartmatic, l’altra società tirata in ballo dalle teorie cospirazioniste pro Trump sul fantomatico broglio elettorale del 2020. Per Fox News non è finita, nel frattempo la separazione con il suo conduttore di punta ottiene già un primo risultato: come riportato da IlSole24Ore, il titolo in borsa perde il 3.60% dopo l’annuncio.

«Stiamo tutti fingendo di avere molto da dimostrare, perché è molto difficile digerire e ammettere il disastro. Ma andiamo. Non c’è alcun vantaggio per Trump», si legge nelle email di Tucker Carlson depositate da Dominion Tucker Carlson, una delle tante prove che l’emittente e il conduttore diffondevano falsità a favore delle teorie cospirative di Donald Trump sull’esito del voto del 2020. Non solo, nelle email Tucker contestava pesantemente l’ormai ex Presidente contraddicendo il suo appoggio mediatico: «Siamo molto, molto vicini a poter ignorare Trump quasi tutte le sere. Davvero non vedo l’ora».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: