Trump a picco dopo gli attacchi al Papa e alla Nato. Per il 71% degli americani è «squilibrato» – Il sondaggio

Il leader Usa ai minimi storici del tasso di approvazione. Anche tra i Repubblicani serpeggiano dubbi sempre più seri sulla sua sanità mentale

Impantanato nella guerra all’Iran, furente con gli (ex?) alleati e pure con Papa Leone, Donald Trump naviga in pessime acque di fronte all’elettorato Usa. Lo conferma l’ultimo sondaggio condotto da Ipsos per Reuters e pubblicato oggi. Solo il 36% degli americani approva l’operato di Trump – minimo storico del suo secondo mandato su cui è precipitato dal mese scorso – mentre il 62% lo disapprova. Dopo settimane di dichiarazioni contrastanti di ora in ora e attacchi scomposti persino al Pontefice, ora però gli americani dubitano seriamente pure dell’equilibrio, se non della salute mentale, di Trump. Il Commander-in-Chief è «equilibrato» soltanto per il 26% degli americani, non lo è per il 71%. E se per gli elettori Democratici il giudizio è chiaro, perfino i Repubblicani sono divisi: ben il 46% di loro valuta Trump «squilibrato». Per più della metà degli americani (51%, compreso il 14% dei Repubblicani), la lucidità mentale del leader Usa – che compirà 80 anni a giugno – è peggiorata nell’ultimo anno.

Iran, Nato, Vaticano: gli americani bocciano le scelte di Trump

Psicologia a parte, il Paese oggi sembra bocciare le principali scelte o “tentazioni” di politica estera di Trump. Alla guerra in Iran, mai come in queste ore in bilico tra cessate il fuoco definitivo e ripresa dei raid, si dice favorevole solo il 36% degli elettori. Ancora meno, il 25%, i cittadini che pensano che la guerra all’Iran renderà l’America più sicura. Valutazione che come noto unisce buona parte dell’elettorato Democratico con una fetta rilevante del mondo MAGA che ha (ri)portato Trump trionfalmente alla Casa Bianca. Quanto all’idea evocata a più riprese dalla Casa Bianca nelle ultime settimane di portare gli Usa fuori dalla Nato, appena il 16% degli elettori sarebbe d’accordo secondo il sondaggio Ipsos/Reuters. E Trump rischia pure se pensa di individuare un avversario in Papa Leone XIV: il 60% degli americani ne ha una visione positiva. Più, per inciso, di qualsiasi leader Democratico che mediti di correre per la Casa Bianca – dal governatore della California Gavin Newsom all’ex vicepresidente ⁠Kamala Harris. Appunti utili per entrambi gli schieramenti della politica Usa.

Foto di copertina: Ansa/Epa – Allison Robbert