Il Nyt e la salute mentale di Donald Trump: «Furbo come una volpe o pazzo?»

Il giornale mette insieme tutti i segnali di squilibrio dati dal tycoon dall'inizio del suo mandato. E dà conto di molti pareri di persone un tempo vicine al presidente. Un presidente pazzo o un nuovo modo di fare politica?

Furbo come una volpe o semplicemente pazzo? Il comportamento di Donald Trump negli ultimi tempi continua ad alimentare il dibattito sul dualismo che lo accompagna da quando ha deciso di scendere in politica. E il New York Times in un articolo del suo corrispondente dalla Casa Bianca Peter Baker ci torna dopo la minaccia di cancellare intere civiltà dalla storia e gli attacchi al Papa «debole con i criminali e pessimo in politica estera». L’impressione è quella di un autocrate squilibrato e assetato di potere. E quindi non tanto lucido. Ma la Casa Bianca ha smentito tutte queste valutazioni.

Un presidente pazzo

Sebbene gli Usa abbiano avuto presidenti le cui capacità mentali sono state messe fortemente in discussione – l’ultimo è Joe Biden – mai nell’era modera la stabilità di un presidente è stata oggetto di un dibattito così pubblico e approfondito. I democratici hanno invocato il 25esimo emendamento per rimuoverlo dalla carica per incapacità. E non si tratta solo di un’ipotesi che ha successo a sinistra, tra i comici dei talk show notturni o i professionisti della salute mentale che effettuano diagnosi a distanza. Ormai il dubbio serpeggia anche tra generali in pensione, diplomatici e funzionari di stati esteri. E soprattutto, anche a destra. Tra i Maga e tra i tanti ex alleati del presidente che lo hanno mollato dopo le ultime svolte.

Gli alleati che lo hanno mollato

L’ex deputata repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene, che di recente ha rotto con Trump, ha sostenuto la necessità di usare il 25esimo emendamento, dichiarando alla CNN che minacciare di distruggere la civiltà iraniana non è «retorica dura, è follia». Candace Owens, la podcaster di estrema destra, lo ha definito « un pazzo genocida». Alex Jones, teorico della cospirazione e fondatore di Infowars, ha affermato che Trump «blatera e sembra che il suo cervello non funzioni molto bene».

Ma i dubbi più significativi, continua a spiegare il Nyt, sono quelli che arrivano dalle persone che un tempo lavoravano con lui e che sono diventate i suoi peggiori nemici. Ty Cobb, avvocato della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump, ha dichiarato al giornalista Jim Acosta che il presidente è «un uomo chiaramente pazzo» e che la sua recente serie di post aggressivi sui social media, pubblicati nel cuore della notte, «evidenzia il livello della sua follia». Stephanie Grisham, ex addetta stampa della Casa Bianca per Trump, ha scritto online la scorsa settimana che «non sta chiaramente bene».

«Sono stupidi»

Trump ha replicato a queste accuse sostenendo che chi lo additava aveva una cosa in comune: «Un quoziente intellettivo basso. Sono persone stupide, lo sanno, lo sanno le loro famiglie e lo sanno tutti!». Lo sapeva anche lui quando ci si alleava? «Sono dei PAZZI, dei PROBLEMI e direbbero qualsiasi cosa pur di ottenere un po’ di pubblicità ‘gratuita’ e a buon mercato», ha aggiunto. Anche gli americani, secondo i sondaggi, mettono in dubbio l’idoneità di Trump, che è il presidente più anziano che si sia mai insediato alla Casa Bianca.

Un sondaggio Reuters/Ipsos di febbraio ha rilevato che il 61% degli americani pensa che Trump sia diventato più imprevedibile con l’età. Solo il 45% afferma che sia «mentalmente lucido e in grado di affrontare le sfide», in calo rispetto al 54% del 2023. Circa la metà degli americani, il 49%, ritiene il tycoon troppo vecchio per fare il presidente, secondo un sondaggio YouGov di settembre, in aumento rispetto al 34% di febbraio 2024, mentre solo il 39% ha affermato che non è troppo vecchio.

I Dem

Anche i democratici hanno insistito su questo punto negli ultimi giorni. Il signor Trump è «una persona estremamente malata» (il senatore Chuck Schumer di New York), «squilibrato» e «fuori controllo» (il deputato Hakeem Jeffries di New York) o, più senza mezzi termini, «completamente pazzo» (il deputato Ted Lieu della California). Il deputato Jamie Raskin del Maryland ha scritto al medico della Casa Bianca chiedendo una valutazione, segnalando «segni compatibili con demenza e declino cognitivo» e scatti d’ira «sempre più incoerenti, instabili, volgari, deliranti e minacciosi».

Psicosi? No, strategia

I difensori del presidente hanno reagito con forza. Quella che i critici chiamano psicosi, loro la chiamano strategia. «Trump sa esattamente cosa sta facendo», ha scritto Liz Peek, editorialista di The Hill e collaboratrice di Fox News. «Trump continuerà a usare pressioni militari e diplomatiche massimaliste (e a volte oltraggiose) nella sua campagna per liberare il Medio Oriente dalla quasi cinquantennale campagna di terrore iraniana». Sollecitato a fornire maggiori dettagli, Davis Ingle, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato via e-mail: «La lucidità, l’energia ineguagliabile e la storica accessibilità del presidente Trump contrastano nettamente con quanto abbiamo visto negli ultimi quattro anni».

La stabilità mentale

La stabilità mentale di Trump è stata una questione ricorrente sin da quando si candidò per la prima volta alla presidenza nel 2016. Numerosi psichiatri e altri professionisti della salute mentale hanno espresso le proprie opinioni, anche senza aver avuto l’opportunità di valutarlo. John F. Kelly, il suo capo di gabinetto più longevo alla Casa Bianca durante il primo mandato, arrivò persino ad acquistare un libro scritto da 27 di questi specialisti. Intitolato «Il caso pericoloso di Donald Trump», nel tentativo di comprendere il suo capo. E giungendo alla conclusione che fosse affetto da una malattia mentale.

D’altronde i presidenti hanno sempre avuto questo tipo di problemi. Abraham Lincoln lottò contro la depressione. Woodrow Wilson non fu più lo stesso dopo un ictus. Lyndon B. Johnson oscillava tra un’energia maniacale e momenti di profonda malinconia. Ronald Reagan sembrò perdere lucidità verso la fine della sua presidenza, e molti si chiesero se la malattia di Alzheimer, annunciata anni dopo, non avesse già iniziato a colpirlo.

La teoria del pazzo

Alcuni ammiratori di Trump lo hanno paragonato a Richard M. Nixon, il quale sosteneva quella che a quanto pare chiamava «la teoria del pazzo», incaricando Henry A. Kissinger, il suo consigliere per la sicurezza nazionale a capo dei negoziati di pace sul Vietnam, di dire ai negoziatori che il presidente era instabile e imprevedibile, come strumento di contrattazione per ottenere un accordo migliore. Ma in privato, alcuni dei consiglieri di Nixon non credevano che fosse tutta una messinscena. Anche Trump ha cercato di sfruttare questo tipo di reputazione: «Fate credere loro che sono pazzo», disse a Nikki Haley, la sua ambasciatrice alle Nazioni Unite durante il primo mandato, riferendosi ai nordcoreani. «Sapete qual è il segreto di un tweet davvero efficace?», chiese una volta a William P. Barr, allora suo procuratore generale. «La giusta dose di follia».

La civiltà iraniana

La scorsa settimana Trump ha dichiarato al New York Post che non stava fingendo sulla minaccia di distruggere la civiltà iraniana. «Ero disposto a farlo», ha detto. Nel suo secondo mandato Trump ha accentuato queste caratteristiche. Così come continua a dare segni di instabilità. Come le sue divagazioni: ha intrattenuto gli astanti con un monologo di otto minuti in un ricevimento di Natale sui serpenti velenosi del Perù. Ha parlato dei pennarelli Sharpie durante una riunione di gabinetto. Ha interrotto un briefing sull’Iran per lodare le nuove tende della Casa Bianca. E ha confuso la Groenlandia con l’Islanda. Infine, più di una volta si è vantato di aver posto fine a una guerra immaginaria tra Cambogia e Azerbaigian, due paesi separati da quasi 6.400 chilometri (evidentemente intendendo Armenia e Azerbaigian).

I segnali di confusione mentale

Ancor prima di scagliarsi contro Papa Leone XIV domenica sera, e poi di pubblicare un’immagine di se stesso come una figura simile a Gesù poi cancellandola, Trump aveva accusato di sedizione chi lo faceva arrabbiare, un crimine punibile con la morte. Ha affermato, in modo bizzarro, che il regista hollywoodiano Rob Reiner, presumibilmente accoltellato a morte dal figlio, è stato ucciso «a causa della rabbia che aveva provocato» opponendosi a Trump. Quando Robert S. Mueller III, ex direttore dell’FBI e procuratore speciale, è morto, Trump ha detto: «Bene, sono contento che sia morto». Di recente, ha dichiarato che il “Presidente del Nuovo Regime iraniano” era «molto meno radicalizzato e molto più intelligente dei suoi predecessori». Peccato che Pezeshkian sia lì da anni.

I consiglieri

Una differenza rispetto al primo mandato è che ci sono pochi, se non nessuno, consiglieri come Kelly che considerano loro responsabilità impedire a Trump di spingersi troppo oltre. «Quando fa quello che fa, tutti quelli che gli stanno intorno tengono gli occhi bassi e non dicono nulla», ha affermato Zelizer. «A differenza del primo mandato, non sembrano nemmeno muoversi dietro le quinte per fermarlo». Ma potrebbe esserci un certo margine di manovra politica da parte della sua base elettorale. «Nell’era della polarizzazione politica americana, soprattutto all’interno del Partito Repubblicano, c’è una parte che apprezza questo stile di leadership», ha aggiunto. «Cosa c’è di più anti-establishment di qualcuno disposto a perdere il controllo?».