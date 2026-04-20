Hormuz chiuso, prezzo del petrolio in crescita. Iran «pronto a riprendere la guerra» – La diretta

Crosetto: Trump ingeneroso con l'Italia. Bremmer: il presidente dichiari vittoria e si ritiri

Nel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad se gli Usa non rimuovono il blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani lo scenario più probabile oggi è la ripresa della guerra. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che Donald Trump è stato ingeneroso con l’Italia. E secondo il politologo Ian Bremmer il presidente Usa deve dichiarare vittoria e abbandonare una guerra rovinosa per lui e per l’America.