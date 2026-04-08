Trump Taco cambia sempre idea: il video del presidente con i Lego. I Dem: «Rimuoviamolo»

Il presidente ha tenuto fede al suo soprannome: ha cambiato opinione anche sull'Iran. Intanto c'è chi chiede la sua destituzione: «È pazzo»

«La sua dichiarazione non cambia nulla. Il presidente ha minacciato un genocidio contro il popolo iraniano e continua a brandire la minaccia. Deve essere rimosso». Dopo l’annuncio della tregua con l’Iran la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez critica Donald Trump nonostante l’accordo per il cessate il fuoco con l’Iran. L’intesa non piace ai democratici che, anzi, la mettono in dubbio. «Trump ha fatto marcia indietro, e il Congresso non merita alcun credito», ha detto il deputato Ro Kahnna. Il presidente si è insomma comportato come il suo soprannome: cambia sempre idea.

Trump TACO

«Sono contento che abbia fatto retromarcia», ha aggiunto il leader dei liberal in Senato Chuck Schumer. Il democratico Chris Murphy dubita dell’accordo visto che Stati Uniti e Iran sembrano parlare di termini diversi dell’intesa. Il presidente «almeno per il momento ha concesso all’Iran il controllo» dello Stretto di Hormuz che «non aveva prima della guerra», ha spiegato. Un video di Explosive Media su x racconta il nuovo cambio di direzione del presidente.

Già ieri i Dem (e non solo) avevano invocato il 25esimo emendamento per la destituzione di Trump. «Le facoltà mentali del presidente stanno crollando», aveva detto sempre Ocasio-Cortez. «È giunto il momento di dire no» al presidente, ha dichiarato l’influente commentatore di estrema destra Tucker Carlson, rivolgendosi ai funzionari della Casa Bianca e militari. L’ex sostenitrice di Trump e deputata Marjorie Taylor Greene, ora una sua feroce critica, ha affermato che Trump «è impazzito». Unendosi a molti democratici, questa figura ultraconservatrice ha sostenuto martedì l’applicazione del 25esimo emendamento.

Il 25esimo emendamento

Ovvero quello che consente, attraverso una procedura vincolante, la rimozione forzata di un presidente ritenuto incapace di svolgere le proprie funzioni. Anche nel campo repubblicano la senatrice Lisa Murkowski ha dichiarato che le minacce di Trump «erano imperdonabili».