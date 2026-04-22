Il mistero degli 11 scienziati spaziali e nucleari morti o scomparsi

Ne ha parlato anche Trump. I decessi e le sparizioni si sono verificati tra il personale di laboratori nucleari o di tecnologia spaziale

Undici scienziati morti o scomparsi negli ultimi tre anni. Senza collegamenti evidenti tra i casi. Ma con voci di cospirazione arrivate fino alla Casa Bianca. «È una questione piuttosto seria, si spera sia una coincidenza», ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti. Per questo l’Fbi ha aperto un’indagine sulla serie di decessi e sparizioni tra il personale di laboratori nucleari o di tecnologia spaziale che ha destato grande attenzione nell’opinione pubblica americana.

Gli scienziati scomparsi

In un comunicato, l’Fbi ha fatto sapere di essere a capo «dello sforzo per cercare collegamenti» tra le sparizioni o le morti. Sono coinvolti anche il dipartimento dell’Energia, il dipartimento della Difesa e polizia statali e locali. Al momento non risultano collegamenti evidenti tra i casi. Quattro casi sospetti si sono verificati nella contea di Los Angeles e riguardano Carl Grillmair, astrofisico all’Infrared Processing and Analysis Center del Caltech. E tre esperti del Jet Propulsion Laboratory della Nasa: Michael David Hicks, Frank Maiwald e Monica Jacinto Reza. Grillmair è venuto a mancare lo scorso febbraio all’età di 67 anni, mentre Hicks e Maiwald sono morti rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Jacinto Reza è scomparsa nel giugno del 2025 durate un’escursione con un amico nella foresta di Los Angeles.

I casi e i sospetti

C’è poi il caso del generale in congedo William Neil McCasland, 68 anni. Aveva guidato alcune delle ricerche aerospaziali più avanzate del Pentagono e diretto l’Air Force Research Laboratory. È stato visto l’ultima volta alla fine di febbraio nella sua casa ad Albuquerque, nel New Mexico.

Misteriosa anche la fine dello scienziato Jason Thomas, direttore di Novartis. È scomparso lo scorso dicembre in Massachusetts e il suo corpo è stato scoperto tre mesi dopo. La polizia non ha trovato prove di un crimine legato alla sua morte. Sotto la lente dell’Fbi anche la sorte di Amy Eskridge, morta nel giugno 2022 in Alabama per una ferita da arma da fuoco che si era autoinflitta.

L’antigravità

Poco prima la scienziata, che lavorava all’Institute for Exotic Science, aveva lanciato pubblicamente un allarme per la «guerra psicologica» che qualcuno le avrebbe fatto per fermare il suo lavoro nel campo dell’antigravità. Si indaga anche sullo scienziato portoghese Nuno Loureiro, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua residenza in Massachusetts dall’autore della strage alla Brown University, il 13 dicembre del 2025. Era direttore del Center for Plasma Science and Fusion del MIT, nonché un esperto di fama mondiale in fusione nucleare e riconnessione magnetica. A completare l’elenco le sparizioni degli esperti Melissa Casias, Anthony Chavez e Steven Garcia.