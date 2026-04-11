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Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l’ammaraggio nel Pacifico e gli applausi – Il video

11 Aprile 2026 - 05:39 Stefania Carboni
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Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen stanno in ottime condizioni. Tutti gli attimi fino allo splashdown della navicella Orion

I quattro astronauti della missione Artemis II arrivata sulla Luna sono tornati sulla Terra. L’ammaraggio della navicella Orion è avvenuto stanotte nel Pacifico, al largo di San Diego in California. Lo splashdown si è compiuto alle 2.07 e 47 secondi del mattino di sabato 11 aprile (ora italiana). Questa era forse una delle fasi più delicate del viaggio, che ha messo alla prova lo scudo termico della struttura, con l’attrito dell’atmosfera terrestre che ha riscaldato la capsula fino a 2700 gradi. Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen stanno in ottime condizioni.

L’arrivo tra gli applausi

A recuperarli la nave USS John P. Murtha. Come mostrano le immagini della Nasa gli astronauti applaudono, ridono e salutano. Dal ponte di volo si sono diretti da soli, a piedi, verso il centro medico. Jared Isaacman, l’amministratore della NASA, li ha accolti con un abbraccio. A breve sarà recuperata anche la capsula Orion. Molti spettatori hanno festeggiato il rientro della missione all’Air & Space Museum di Balboa Park. In tanti negli Stati Uniti hanno seguito l’evento in diretta, da casa ma anche con maxi schermi durante una partita di baseball, per esempio.

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Jared Isaacman, amministratore della Nasa, ha celebrato Artemis II su X: «Si è trattato di una missione di prova, il primo volo con equipaggio di SLS e Orion, che si è spinta più in profondità nell’ambiente ostile dello spazio di quanto mai prima d’ora, e ha comportato rischi reali». Ha fatto i complimenti a Reid, Victor, Christina e Jeremy che hanno accettato i pericoli ma anche aperto la via per «entusiasmanti missioni future, mentre torniamo sulla superficie lunare, costruiamo una base lunare e ci prepariamo per ciò che verrà dopo». Jared Isaacman ha citato anche l’Agenzia Spaziale Italiana che si occuperà di costruire i moduli lunari.

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