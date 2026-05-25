Microeledone galapagensis: il nuovo polpo «piccolo e blu» scoperto in Sudamerica

Il racconto di Janet Voight, specialista in invertebrati presso il Field Museum of Natural History di Chicago

Piccolo come una pallina da golf. E blu, molto blu. Si chiama Microeledone galapagensis perché è stato scoperto durante una spedizione alle Isole Galapagos il nuovo polpo «piccolo e blu», come hanno detto gli scienziati della Fondazione Charles Darwin, che controllavano a distanza un sommergibile dotato di telecamera. Il sommergibile l’ha individuato a 1.773 metri di profondità.

«È piccolo! È blu»

«Ho capito subito che era speciale», ha detto all’Afp Janet Voight, specialista in invertebrati presso il Field Museum of Natural History di Chicago, contattata dagli esperti della Fondazione Charles Darwin (CDF) per identificare la specie di polpo. «Inizialmente ero stata contattata per identificare questa specie a partire da alcune fotografie», ha detto la ricercatrice . «Questo esemplare mi ha incuriosito perché il polpo più simile per dimensioni vive al largo delle coste dell’Uruguay, nell’Oceano Atlantico, vicino al 37° parallelo sud». Che però si trova dall’altra parte del Sud America e in un oceano diverso.

Un esemplare unico!

Dopo averlo catturato, gli scienziati lo hanno spedito a Chicago affinché Janet Voight potesse esaminarlo di persona. Quando è arrivato, conservato in un barattolo di formalina, «ho pensato: ‘Mio Dio, è bellissimo’. Avevo paura di maneggiarlo perché temevo di danneggiare» questo esemplare unico, che sta nel palmo di una mano, confida la ricercatrice. C’era però un problema: quando si scopre una nuova specie, deve essere analizzata a fondo e quindi il più delle volte viene aperta con un bisturi. Ma con l’aiuto della sua collega Stephanie Smith del Field Museum, hanno deciso di radiografare l’animale per svelarne i segreti senza danneggiarlo.

Il colore e la protezione

Il piccolo polpo blu scoperto è una nuova specie di “Microeledone”, appartenente alla famiglia “Megaleledonidae”, e sta costringendo i ricercatori a rivedere ciò che pensavano di sapere su questa famiglia. I membri dei Megaleledonidae sono endemici dell’Oceano Antartico, intorno all’Antartide, e sono caratterizzati dalle loro grandi dimensioni. Il polpo blu, della nuova specie “Microeledone galapagensis”, ha «braccia corte e tozze, dotate di una singola fila di ventose, che lo distinguono dalla maggior parte dei polpi che conosciamo», spiega Voight. «Tra le altre specie con braccia corte e una singola fila di ventose, si distingue per la sua colorazione e la pelle liscia sul dorso».

La rivista

Il polpo blu è «chiaro sul dorso, ma il suo lato ventrale è di un viola molto scuro. Pensiamo che questa colorazione lo aiuti a proteggersi», spiega la ricercatrice. Pertanto, «se il polpo cattura una preda che emette luce, potrebbe attirare predatori che potrebbero poi mangiarla. Il polpo quindi ricopre la sua preda con la sua membrana scura, proteggendosi così». Non è raro imbattersi in un polpo sconosciuto, il che arricchisce ogni volta le nostre conoscenze. «Si trovano spesso in acque profonde, in particolare in aree poco esplorate. L’ultima volta che ne ho visto uno in mare è stato nel dicembre 2023, nel Pacifico al largo delle coste del Costa Rica, con lo Schmidt Ocean Institute. Da allora, so che ne hanno trovati altri; io stessa ho visto le foto di uno di loro lo scorso dicembre». Il lavoro di Janet Voight sul polpo blu è pubblicato sulla rivista Zootaxa.