Eclissi totale del 12 agosto, perché il buio completo si vedrà solo tra Spagna e Islanda (che si preparano a un boom di turisti)

Il fenomeno interesserà gran parte d'Europa, ma solo una stretta fascia entrerà nell’ombra completa della Luna

l 12 agosto nel tardo pomeriggio la luna passerà donati al sole producendo un eclissi totale, ma visibile solo a chi si troverà lungo una stretta fascia che attraversa il nord della Spagna e prosegue verso l’Atlantico fino all’Islanda. Il resto dell’Europa, Italia compresa, potrà assistere vedrà il sole solo coperto parzialmente. La differenza tra eclissi parziale e totale dipende dalla geometria dell’ombra lunare. Quando sole, luna e terra si allineano perfettamente si crea un’ombra molto stretta, larga soltanto poche centinaia di chilometri. Solo chi ha la fortuna di trovasi al suo interno vede il sole totalmente coperto.

Perché proprio Spagna e Islanda

Ogni eclissi segue un percorso diverso. La traiettoria dipende dalla posizione reciproca di terra, sole, luna e nel momento esatto dell’allineamento, ma anche dalla rotazione terrestre e dall’inclinazione dell’orbita lunare. Proprio per questo Paesi relativamente vicini tra loro vivranno esperienze completamente diverse di questo fenomeno. Nel caso del 12 agosto, l’ombra centrale della luna attraverserà soprattutto l’Atlantico settentrionale. Prima toccherà il nord della Spagna, poi proseguirà verso ovest sorvolando l’oceano fino ad arrivare all’Islanda. Il sole si oscurerà per un massimo di 110 secondi. L’eclissi del 12 agosto avverrà inoltre in un momento particolare della giornata: poco prima del tramonto. Per osservare il fenomeno nelle condizioni migliori servirà quindi una visuale libera verso ovest, senza montagne, edifici o alberi a ostacolare l’orizzonte. È uno dei motivi per cui le autorità locali stanno preparando aree di osservazione dedicate, soprattutto lungo le coste e negli altopiani, dove migliaia di persone sono attese per assistere a quello che sarà uno degli eventi astronomici più spettacolari degli ultimi anni.

Una vera attrazione turistica

Le eclissi solari totali sono quindi rarissimi essendo di fatto una vera coincidenza. Proprio per questo, le eclissi totali sono grandi eventi turistici che spinge molte persone a spostarsi verso la fascia della totalità, con un impatto diretto su hotel, trasporti e servizi nelle zone interessate. Secondo il Times, la grande eclissi totale che attraversò gli Stati Uniti nel 2024 generò un impatto economico di circa 6 miliardi di dollari, grazie ai milioni di visitatori che si spostarono nelle aree migliori per l’osservazione. Anche la Spagna si prepara ora a un aumento dei flussi turistici, visto che l’eclissi del 12 agosto cadrà in piena estate e avverrà vicino al tramonto, condizioni che rendono il fenomeno particolarmente suggestivo e facilmente osservabile. Il quotidiano El Pais ha realizzato la prima mappa completa delle località migliori per osservare l’eclissi, raccogliendo informazioni su oltre 130 punti forniti dalle autorità locali, provinciali e regionali.