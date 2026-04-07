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Cosa ci fa una Nutella su Artemis II? Il barattolo fluttua tra l’equipaggio attorno alla Luna – Il video

07 Aprile 2026 - 11:11 Stefania Carboni
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I curiosi secondi prima del raggiungimento del record di distanza dell'uomo dalla Terra. E il brand (negli Usa) ringrazia

Un barattolo di Nutella è stato visto fluttuare nella capsula Orion nella diretta del fly-by di Artemis II dalla Luna. Le immagini stanno diventando virali sui social. La scena è stata immortalata ieri, quando gli astronauti erano a pochi passi dal superamento di record di distanza dalla Terra (che hanno poi raggiunto).

L’account del brand (negli Usa) ringrazia: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi distribuzione nella storia»

​Sul suo account @NutellaUsa, il brand ha condiviso il video, commentando: «Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette». Molti hanno sottolineato come il curioso episodio su un comfort food, amato sia in Italia che all’estero, sia diventato suo malgrado una pubblicità gratuita incredibile. «Che missione sarebbe senza Nutella!?», ha commentato un utente riprendendo un noto claim dell’azienda. E ancora: «Non so è un caso, ma una pubblicità del genere manco se la pensi per anni…». E sul prodotto della Ferrero qualcuno ricorda che è un Made in Italy: «Siamo nello spazio! L’Italia è nello spazio». A modo suo, un po’ sì.

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