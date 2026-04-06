Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il video

La missione della Nasa ha ufficialmente battuto lunedì sera il record detenuto dall'Apollo 13 (1970). Cosa succede ora

Dopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un equipaggio. Il record era sin qui detenuto dall’equipaggio della missione Apollo 13 salpata nel 1970. Sulla navetta Orion, come da programma, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno infatti raggiunto nella serata (italiana) di lunedì la distanza di 400.171 chilometri toccata dall’Apollo 13 durante il suo rientro d’emergenza verso la Terra. Il programma di volo prevede che alle 1,02 italiane della notte tra lunedì e martedì Orion si allontani ancora, fino a raggiungere 406.777 chilometri dalla Terra, la massima distanza dalla Terra in assoluto da una missione spaziale con astronauti.

Cosa succede ora: il lato oscuro della Luna

Nella notte dunque l’equipaggio americano-canadese dovrebbe compiere la parte più attesa della missione Artemis II, il passaggio attorno al lato nascosto della Luna. Le telecamere registreranno tutto e invieranno le attesissime immagini in diretta sui canali della Nasa. Prima però, per una quarantina di minuti circa, le comunicazione tra la Terra e la Orion si interromperanno per ragioni tecniche. Un ultimo brivido prima dell’atteso spettacolo. Intanto la Nasa già si gode lo storico record, postando il video dell’annuncio della “conduttrice” dalla base e l’orgogliosa risposta degli astronauti nella navetta: «La sfida a questa e alla prossima generazione è lanciata, fate in modo che questo record abbia vita breve». Come a dire, nuove sfide spaziali attendono l’umanità. Magari verso Marte.