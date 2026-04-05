Sulla Orion si è rotto di nuovo il bagno, il rimedio degli astronauti diretti alla Luna: a che punto è la missione Artemis II e cosa si vede dalla navetta – Il video
La missione Artemis II prosegue secondo i piani, nonostante i guai che arrivano ancora una volta dal bagno a bordo che, ancora una volta, gli astronauti hanno dovuto risolvere con un mix di ingegno e prontezza. La navetta Orion ha appena tagliato il traguardo dei due terzi del percorso verso la Luna, come comunicato dalla Nasa in un post su X. Durante il quarto giorno di volo, l’equipaggio, composto dagli astronauti Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch e dal canadese Jeremy Hansen, ha esaminato i programmi di osservazione lunare in vista del prossimo sorvolo e si sta esercitando nel controllo manuale del veicolo.
Il guaio con la toilette: urina congelata blocca il condotto di sfiato della capsula Orion
Il problema è emerso nelle prime ore di sabato, verso la fine del terzo giorno di volo. Il sistema di gestione dei rifiuti della capsula Orion ha smesso di funzionare correttamente. «Si tratta di un problema nello scarico dei rifiuti dal bagno», ha spiegato ai media Judd Frieling, direttore di volo di Artemis II, secondo quanto riportato dalla Cnn. «Mi pare probabile che vi sia dell’urina congelata nel condotto di sfiato», ha aggiunto. Nel frattempo gli astronauti dormivano, a circa 320mila chilometri dalla Terra, mentre i controllori di missione lavoravano a una soluzione.
Come hanno risolto
Il piano d’azione è arrivato nel primo pomeriggio di sabato: ruotare la capsula in modo da orientare il condotto ostruito verso il sole, così da scongelare l’urina accumulata e consentirne l’espulsione all’esterno. La manovra ha funzionato, sbloccando il sistema e ripristinando, almeno in parte, la piena funzionalità della toilette. Gli astronauti hanno potuto così tornare a utilizzare il bagno senza ulteriori complicazioni. Almeno per ora