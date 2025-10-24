Andrea Bocelli e la moglie Veronica messi ko dalla loro spiaggia di lusso. I lettini lì costano 600 euro al giorno, ma la coppia ci perde 2 milioni l’anno

Il tenore e la consorte continuano a ripianare le perdite dell’Alpemare Beach, premiatissimo ma non utilissimo. La spiaggia di Forte dei Marmi con due ristoranti vip ha un debito di oltre 11 milioni di euro con la coppia che rischia di diventare un finanziamento a fondo perduto

Per il secondo anno di fila nel 2025 ha vinto il premio come “migliore beach club d’Italia”. Certo non è una spiaggia per tutti, visto che il prezzo per una postazione fissa (una delle 100 tende) per la stagione estiva è di 16 mila euro, e una giornata base in una tenda con lettini vale 600 euro, e può valere il doppio a seconda delle dimensioni. Eppure, l’Alpemare Beach di Forte dei Marmi continua a dare dispiaceri ai suoi due proprietari, Andrea Bocelli e la consorte Veronica Berti, che pure passano gran parte della loro estate animando quel beach club e offrendosi come valore aggiunto agli ospiti.

Botta dai conti con una perdita di 1,945 milioni di euro, evapora pure la liquidità

La società dei coniugi Bocelli (95% in mano all’ Anchise Group di Andrea, e 5% controllato da Veronica) che controlla il bagno, e che un anno fa ha inglobato anche la spiaggia immediatamente confinante Bagno Italia, ha fatto nell’ultimo anno un bel balzo nei ricavi, chiudendo il bilancio con 5,095 milioni di euro di incassi, assai superiori ai 3,687 milioni di euro dell’anno precedente. Ma la buona notizia finisce qui, ed è in parte dovuta proprio all’aggiunta del bagno limitrofo. Perché il risultato finale è stato invece quello di una perdita di quasi 2 milioni di euro (per la precisione 1.945.324 euro) enormemente superiore al rosso di 127 mila euro dell’anno precedente. Nell’anno per altro sono anche diminuite sensibilmente le disponibilità liquide dei Bocelli, scese da 900 mila a 395 mila euro, vedendo evaporare così oltre mezzo milione di euro.

Uno dei piatti del ristorante Alpemare

I Bocelli hanno investito in quella spiaggia più di 11 milioni di euro

Più che un affare quella esclusiva spiaggia di lusso per i Bocelli sta trasformando in una importante emorragia delle loro finanze personali. La società che gestisce i due bagni aveva già un debito verso il tenore e la moglie di 6,4 milioni di euro per i finanziamenti ricevuti. Nell’ultimo anno i coniugi hanno erogato un ulteriore finanziamento di 4,857 milioni di euro che ha portato così il loro credito complessivo nei confronti dei due bagni di Forte dei Marmi a 11,266 milioni di euro. All’Alpemare Beach ci sono anche due ristoranti, l’Alpemare e il Marecalmo con prezzi in linea con quelli assai salati della spiaggia. Non sufficienti però a fare guadagnare i Bocelli.