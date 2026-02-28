Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Sanremo, Bocelli cavalca «Caudillo», ma l’ingresso finisce sui social per un piccolo imprevisto con le feci del cavallo – Il video

28 Febbraio 2026 - 23:16 Ugo Milano
«È una mia antica passione», ha detto l'artista a Carlo Conti riferendosi all'animale. Al cantante è stato consegnato il premio Città di Sanremo

Andrea Bocelli arriva all’Ariston in sella al suo cavallo bianco, un purosangue lusitano. «È una mia antica passione», ha detto a Carlo Conti. «A questa età bisognerebbe usare un po’ di saggezza ma… Ho vinto nelle Nuove Proposte tanti anni fa, ora potrei vincere solo nelle Vecchie Proposte», ha aggiunto. L’ingresso ricorda la trionfale entrata che fece Roberto Benigni nel 2011 per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Il cavallo di Bocelli si chiama Caudillo. Il termine è noto in Spagna e nell’America spagnola per essere stato attribuito a capi militari o politici, in particolare al generale Francisco Franco dal 1938, sulla scia dell’italiano duce per Mussolini e del tedesco Führer a Hitler.

Il premio Città di Sanremo a Bocelli

Ad accompagnare l’ingresso del tenore di Lajatico fino al palco dell’Ariston gli autori hanno scelto le note solenni de Il Gladiatore. L’artista ci ha tenuto a ringraziare Carlo Bernini che – ha detto – «mi accompagna da 40 anni, qui a dirigere l’orchestra». Il tenore, che ha ottenuto il Premio Città di Sanremo, ha cantato Il mare calmo della sera con cui vinse la categoria Nuove Proposte nel 1994 e Con te partirò. Standing ovation del pubblico. «Sei sempre stato il più importante rappresentante della voce italiana all’estero», ha concluso Laura Pausini.

Piccoli problemi tecnici con il cavallo…

Nel frattempo, sui social sta circolando un video degli istanti precedenti all’ingresso del cavallo di Bocelli. Nel filmato si vede un addetto del Festival che raccoglie le feci dell’animale a mani nude mentre il tenore è in sella.

