Serena Brancale commuove l’Ariston: l’abito per la finale di Sanremo è della madre scomparsa

La scelta dell'artista che sul palco porta un brano dedicato alla madre

Serena Brancale ha indossato l’abito della madre scomparsa nel 2020, durante la finale del Festival di Sanremo 2026. L’artista ha voluto che quel tessuto, appartenuto a una donna che era anch’essa musicista e cantante, la avvolgesse mentre intonava le note del brano Qui con me, dedicato proprio alla madre e al dolore della sua perdita. La donna ha sempre supportato e aiutato le figlie nel mondo della musica. Anche l’altra figlia è una musicista, fa la direttrice d’orchestra e accompagna proprio Serena in questo Festival.

La stylist di Brancale

Dopo serate di grande emozione per la scelta di questo brano, Brancale ha così chiuso il cerchio nella finale, portando simbolicamente la madre sotto i riflettori. La stylist che l’ha seguita è Carlotta Loisi. La cantante le aveva chiarito che voleva degli abiti che mettessero in risalto il brano dedicato alla madre. «Non è per me il Sanremo dei colori, voglio che tutto si concentri sulla profondità della canzone», ha detto la cantante.

