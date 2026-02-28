Sanremo 2026, Nino Frassica torna all’Ariston con il decalogo del direttore artistico: «Deve rifiutare i Jalisse e Al Bano» – Il video

Il celebre showman messinese porta nella città dei fiori il suo humor inconfondibile

Finalmente un po’ di leggerezza. Nino Frassica torna sul palco del Festival di Sanremo 2026, questa volta come co-conduttore, accanto a Carlo Conti, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti. Il celebre showman messinese porta all’Ariston il suo humor inconfondibile, con la solita ironia e il sorriso che stemperano la tensione della serata finale. «Sono tornato per fare le stesse cose che ho fatto l’anno scorso», ha esordito Frassica, sfoggiando una parrucca in stile Cristiano Malgioglio, prima di lanciarsi nel suo “decalogo del direttore artistico”. Tra le sue regole fondamentali: essere vivo, avere la fedina penale pulita, avere tutte le credenziali per essere un vero direttore artistico, e, soprattutto, rifiutare assolutamente i Jalisse e Al Bano.

Nino Frassica in conferenza stampa a Sanremo

Durante la conferenza stampa, Frassica ha scherzato dicendo di aver chiesto a Conti di farlo entrare dopo le 21.30 per non perdersi la Ruota della Fortuna. Con una battuta leggera e inconfondibile, Nino ha aveva già anticipato: «L’anno scorso Carlo mi ha detto che sono stato fortissimo, quindi quest’anno ripeterò esattamente tutti gli sketch dell’anno scorso». Un inizio esilarante per una serata che promette divertimento e sorprese.

