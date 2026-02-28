Conti risponde a Gassmann sul divieto ai parenti, la rabbia per Morandi e i «figli di». Spunta la regola Rai: perché l’attore non è stato invitato a Sanremo

Il chiarimento nella conferenza stampa prima della finale del Festival: «Se Alessandro mi avesse detto "voglio fare il duetto con Leo", gli avrei risposto di sì»

«Credo ci sia stato un piccolo equivoco». Ci pensa direttamente Carlo Conti a rispondere alla polemica sollevata da Alessandro Gassmann sul Festival di Sanremo. L’apparizione di Gianni Morandi nell’esibizione del figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover aveva mandato su tutte le furie l’attore, padre di Leo Gassmann, il giovane in gara al Festival con il brano Naturale. «Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival», ha scritto ieri sui social.

La spiegazione sulle fiction Rai

A rispondergli ci pensa oggi il direttore artistico del Festival, che in conferenza stampa spiega: «Il regolamento del festival non prevede divieto di venire sul palco con un parente. C’era la mamma di Sayf sul palco, lo zio di Lda a dirigere l’orchestra, la sorella di Serena Brancale». Ma allora perché Alessandro Gassmann non c’era ieri sul palco? «Siccome ci sono tantissime fiction Rai, quest’anno abbiamo deciso di non pubblicizzarle. Abbiamo scelto di non ospitare nessuno, ma aumentare gli spot di rete», continua la spiegazione di Conti. Che poi, a proposito di Gassmann, aggiunge: «Se Alessandro mi avesse detto “voglio fare il duetto con Leo”. Ma figurati, certo. È uno dei più straordinari attori della sua generazione e ha un cognome gigante, di una famiglia che sta dimostrando tutto il suo valore».