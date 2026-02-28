«Mi rode il cu*o», lo sfogo di Gassmann (poi cancellato dai social) contro Sanremo dopo il duetto di Morandi con il figlio. Ecco cos’è successo

Il post dell'attore: «Sarei dovuto andare al festival, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante»

L’apparizione di Gianni Morandi nell’esibizione del figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover di Sanremo 2026 non è andata giù a tutti. Alessandro Gassmann, padre di Leo Gassmann, il giovane in gara al Festival con il brano Naturale, ha espresso il suo disappunto sui social. «Ah… quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso», ha scritto l’attore. Gassmann ha denunciato sui social di aver ricevuto un trattamento diverso. «Perché io sarei dovuto andare al festival per presentare “Guerrieri”, la serie che parte su Rai1 da lunedì 9 marzo, tratta dai meravigliosi romanzi di Gianrico Carofiglio, ma mi hanno detto che non potevo perché padre di un cantante… Vabbè dai, sti cazzi, regole non uguali per tutti», ha spiegato. Qualche ora dopo l’attore ha cancellato il post dal suo feed Instagram, seppur sia rimasto nelle sue storie.

«Mi rode il cu*o»

In un commento aggiuntivo sotto il suo post Instagram, Gassmann non ha nascosto la frustrazione. «Dico sempre quello che penso, mi rode il culo», ha commentato. Il riferimento è all’esibizione di Tredici Pietro inizialmente prevista con Galeffi e Fudasca & Band, ma che a sorpresa ha visto sul palco anche Morandi. E non è stata l’unica parentesi familiare della serata. Tra le ballerine che hanno accompagnato la performance di Raf c’era anche sua figlia Bianca. Lo stesso vale per Sayf che ha portato sul palco la madre Samia. Sanremo 2026, d’altronde, conta diversi figli d’arte in gara. Oltre a Tredici Pietro e Leo Gassmann, c’è anche Lda (Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio), che concorre insieme ad Aka Seven.

