Il passeggero Abdou Karim Tourè e il pedone Ferdinando Favia: chi sono le due vittime del tram deragliato a Milano

27 Febbraio 2026 - 23:42 Ugo Milano
vittime tram deragliato milano
Secondo quanto riporta il Corriere, tra gli oltre 40 feriti ci sarebbero due persone in rianimazione

Uno si trovava a bordo del tram deragliato a Milano, l’altro stava passando per strada, al momento dell’impatto. Hanno perso così la vita, nell’incidente della linea 9, Ferdinando Favia, 59 anni, travolto dal mezzo, piombatogli addosso a pochi passi da Porta Venezia. L’uomo è morto sul colpo. Abdou Karim Tourè, senegalese, si trovava invece a bordo. Aveva 58 anni. Quando il tram ha impattato contro il palazzo a folle velocità è stato sbalzato fuori dal convoglio. Trovato quasi sotto il tram, riporta Il Corriere della Sera, è giunto in arresto cardiaco all’ospedale Niguarda. Ma i tentativi dei medici si sono rivelati vani.

Altre due persone sono in rianimazione

Favia era nato nel 1966: avrebbe compiuto sessant’anni a novembre. Titolare di un’impresa individuale nei servizi di marketing e nelle campagne pubblicitarie, viveva a Vigevano. Tourè invece non aveva una residenza stabile. Oltre alle due vittime del deragliamento ci sarebbero altri cinque feriti gravi. Due di loro sono in rianimazione al Policlinico.

