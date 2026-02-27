Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato». I racconti dei passeggeri della linea 9 a Milano

27 Febbraio 2026 - 17:15 Alba Romano
milano tram deraglia
Almeno un morto e 20 feriti, di cui alcuni gravi. Le testimonianze sul posto: «È stato come un terremoto»

«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati». Questo uno dei tanti racconti della linea 9 che è uscita dai suoi binari a Milano, schiantandosi contro alcuni pedoni e un palazzo. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 38 feriti, alcuni gravi. «Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio», racconta Cristina, che era a bordo, all’Adnkronos. «Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso», aggiunge Anna.

Il mezzo contro il palazzo. Foto per Open

Un passeggero: «Ho pensato al terremoto»

«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile», ha aggiunto all’ANSA uno dei passeggeri. Non è chiaro se il mezzo abbia cercato di evitare alcuni passanti o meno. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare mentre sul posto le ambulanze portano via chi è rimasto ferito. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa – ha raccontato il passeggero – ci ho messo un po’ a rialzarmi e a scendere».

