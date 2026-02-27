«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato». I racconti dei passeggeri della linea 9 a Milano
«Abbiamo sentito qualcosa sotto, poi il tram è deragliato e siamo stati tutti sballottati». Questo uno dei tanti racconti della linea 9 che è uscita dai suoi binari a Milano, schiantandosi contro alcuni pedoni e un palazzo. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto e 38 feriti, alcuni gravi. «Il tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio», racconta Cristina, che era a bordo, all’Adnkronos. «Io stavo andando a fare fisioterapia, ero salita alla fermata prima, quella di Repubblica, ero in piedi vicino all’autista. Mi sono venuti tutti addosso», aggiunge Anna.
Un passeggero: «Ho pensato al terremoto»
«Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile», ha aggiunto all’ANSA uno dei passeggeri. Non è chiaro se il mezzo abbia cercato di evitare alcuni passanti o meno. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare mentre sul posto le ambulanze portano via chi è rimasto ferito. «Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa – ha raccontato il passeggero – ci ho messo un po’ a rialzarmi e a scendere».