Milano, tram deraglia e investe i passanti: due morti, 39 i feriti. Il procuratore Viola: «Un impatto devastante» – Foto e video

Si indaga per omicidio colposo. Il mezzo della linea 9 è finito fuori dai binari a Porta Venezia, ha investito alcune persone per poi sbattere contro un edificio. I soccorsi e le indagini

Sono due le vittime del deragliamento di un tram della linea 9 a Milano. Il bilancio, provvisorio è di almeno 39 feriti, uno in codice rosso. Il mezzo ha finito la propria corsa fuori dai binari schiantandosi contro un edificio e investendo delle persone, una delle quali si trovano ancora incastrata sotto il mezzo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto. Il tram stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia quando ha affrontato la curva per via Lazzaretto, forse a velocità eccessiva. Il procuratore di Milano Marcello Viola è sul luogo, così come il sindaco Beppe Sala. Da quanto si è saputo, nelle prossime ore sarà aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose per ricostruire quanto è avvenuto. Ad aprirlo sarà la pm di turno Elisa Calanducci, che si sta occupando della vicenda assieme al procuratore Viola. Probabilmente dovrà essere iscritto il tranviere, ovviamente come avviene in questi casi per tutti gli accertamenti necessari. Viola, giunto sul luogo dell’impatto, parla di «impatto devastante in cui, come si vede da un video che circola in rete, pare chiara l’alta velocità»

Il bilancio provvisorio

La vittima, secondo quanto si apprende, è un uomo, non ancora identificato, che si trovava sul marciapiede ed è stato investito dal tram deragliato. Sarebbero invece almeno venticinque le persone rimaste ferite, di cui alcune in modo grave e una ancora incastrata sotto il tram. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze. «Ho pensato al terremoto. Ero seduto e sono finito per terra, insieme agli altri passeggeri. È stato terribile», racconta all’Ansa uno dei passeggeri che si trovava a bordo del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano.

Da chiarire le cause dell’incidente

Non è chiaro se le persone travolte dal tram stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle. Atm, nel frattempo, informa che i tram 1, 9 e 33 cambiano servizio per permettere le operazioni di soccorso e lo spostamento del tram deragliato.

I nuovi modelli Tramlink

Come si evince dalle prime foto pubblicate dal Corriere della Sera, il tram deragliato è del nuovo modello Tramlink, che ha iniziato a circolare da pochi mesi a Milano. Si tratta dei primi tram bidirezionali nella storia del capoluogo lombardo, che permettono di invertire il senso di marcia in caso di necessità.

Foto di copertina: Ansa/Stefano Rottigni

Video e altre foto di Roberta Brodini / Open