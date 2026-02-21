Roma, scontro tra un’auto e un camion dei rifiuti: muore una donna sulla via Prenestina. L’ipotesi del sorpasso azzardato

A seguito dell’urto il camion dell’Ama si è ribaltato, mentre l’utilitaria ha terminato la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata

Una donna ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, in un incidente avvenuto lungo via Prenestina, a pochi chilometri dal Grande raccordo anulare, nel quadrante Est di Roma. Il violento impatto si è verificato intorno alle 13 nel tratto compreso tra Colle Prenestino e Colle Monfortani, nei pressi di via Baselice. Coinvolti nello scontro una Renault Clio, sulla quale viaggiava la vittima, un mezzo dell’Ama e un terzo veicolo.

Lo schianto

A seguito dell’urto il camion dell’Ama si è ribaltato, mentre l’utilitaria ha terminato la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata. Per la donna a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. L’operaio alla guida del mezzo dell’azienda municipalizzata e il conducente della Clio sono stati invece trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del gruppo Torri della polizia locale, incaricati dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, che resta ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi al momento considerate vi è quella di un sorpasso azzardato in un tratto di strada che presenta una sola corsia per senso di marcia. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, via Prenestina è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra via Cannaroli e via Baselice, con ripercussioni sul traffico della zona.