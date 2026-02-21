Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀIncidentiIncidenti stradaliLazioRifiutiRoma

Roma, scontro tra un’auto e un camion dei rifiuti: muore una donna sulla via Prenestina. L’ipotesi del sorpasso azzardato

21 Febbraio 2026 - 18:02 Ugo Milano
embed
Ambulanza
Ambulanza
A seguito dell’urto il camion dell’Ama si è ribaltato, mentre l’utilitaria ha terminato la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata

Una donna ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio, in un incidente avvenuto lungo via Prenestina, a pochi chilometri dal Grande raccordo anulare, nel quadrante Est di Roma. Il violento impatto si è verificato intorno alle 13 nel tratto compreso tra Colle Prenestino e Colle Monfortani, nei pressi di via Baselice. Coinvolti nello scontro una Renault Clio, sulla quale viaggiava la vittima, un mezzo dell’Ama e un terzo veicolo.

Lo schianto

A seguito dell’urto il camion dell’Ama si è ribaltato, mentre l’utilitaria ha terminato la sua corsa contro un albero ai margini della carreggiata. Per la donna a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. L’operaio alla guida del mezzo dell’azienda municipalizzata e il conducente della Clio sono stati invece trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del gruppo Torri della polizia locale, incaricati dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, che resta ancora al vaglio degli investigatori. Tra le ipotesi al momento considerate vi è quella di un sorpasso azzardato in un tratto di strada che presenta una sola corsia per senso di marcia. Per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti, via Prenestina è stata temporaneamente chiusa nel tratto compreso tra via Cannaroli e via Baselice, con ripercussioni sul traffico della zona.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Pusher ucciso a Rogoredo, i racconti sull’agente Cinturrino: «Duecento euro e cinque grammi di cocaina al giorno. In cambio? La protezione»

2.

Mangia di nascosto le punte dei formaggi al supermercato: pensionato colto in flagrante a Padova

3.

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»

4.

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato

5.

Uomini armati e incappucciati prendono una famiglia in ostaggio: la rapina in una villa nel Bergamasco

leggi anche
Carabinieri di spalle
ATTUALITÀ

Travolse e uccise lo zio di Laura Pausini, ora è stato arrestato mentre tentava di rubare dal fioraio nella stessa strada dell’incidente

Di Ygnazia Cigna
Monopattino martellata Bari
ATTUALITÀ

La picchia col martello perché non riesce a sorpassare, la follia per strada contro una 25enne in monopattino: il caso a Bari

Di Giulia Norvegno
Andrea Stroppa con Elon Musk
ATTUALITÀ

Stroppa indagato per omicidio stradale, parla un testimone: «Il ragazzo correva sulle strisce col rosso. Andrea ha frenato. È stata una fatalità»

Di Cecilia Dardana
Andrea Stroppa con Elon Musk
ATTUALITÀ

Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, il padre della vittima: «Mio figlio era sulle strisce». La scorta e l’influencer testimone: cosa non torna

Di Giovanni Ruggiero