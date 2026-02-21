Travolse e uccise lo zio di Laura Pausini, ora è stato arrestato mentre tentava di rubare dal fioraio nella stessa strada dell’incidente

Il 29enne è stato incastrato dalle telecamere

È stato arrestato l’uomo che, lo scorso 2 novembre, aveva travolto e ucciso il 78enne Ettore Pausini, barbiere storico di Bologna e zio della celebre cantante Laura Pausini. Il 29enne di origini moldave è stato sorpreso dalla polizia mentre tentava un furto proprio in via Stradelli Guelfi, la stessa strada dove tre mesi fa si era consumata la tragedia stradale.

Il tentato furto incastrato dalle telecamere

Il 29enne è stato bloccato verso mezzanotte e mezza all’interno del magazzino di un fioraio. Il proprietario dell’attività, monitorando le telecamere di sicurezza da remoto, ha notato un uomo incappucciato che, dopo aver forzato un lucchetto e danneggiato la porta d’ingresso, stava tentando di manomettere l’impianto di sorveglianza. All’arrivo delle volanti, l’uomo ha cercato di fuggire ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Con sé aveva un kit da scassinatore con un piede di porco, una torcia e guanti da lavoro. Dopo la convalida dell’arresto in direttissima, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma.

Il precedente con Ettore Pausini

Il nome del 29enne era già tristemente noto alle cronache bolognesi. Il 2 novembre scorso, alla guida di un’Opel Astra, aveva centrato in pieno la bicicletta di Ettore Pausini, che pedalava verso il centro città. Dopo l’impatto fatale, l’uomo non si era fermato a prestare soccorso, abbandonando l’auto (risultata di un amico) poco distante e dileguandosi. Si era costituito alla polizia locale solo il giorno successivo. All’epoca, essendo incensurato, era stato indagato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso.