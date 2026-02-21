Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀArrestiBambiniCarcereInchiestePiemonte

Scuote il figlio neonato per calmarlo, ma gli causa una lesione al cervello: madre condannata a 2 anni di reclusione

21 Febbraio 2026 - 15:36 Ugo Milano
embed
madre scuote bambino
madre scuote bambino
La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dalla giudice Silvia Dunn del tribunale di Asti

Una donna è stata condannata a due anni di reclusione per aver causato una lesione cerebrale al figlio dopo averlo scosso per farlo calmare. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato dalla giudice Silvia Dunn del tribunale di Asti e chiude una vicenda drammatica iniziata nel dicembre 2023, quando la giovane madre di origini ungheresi ha reagito al pianto inconsolabile del neonato, di appena dieci giorni, scuotendolo con una modalità tale da provocargli danni irreversibili.

Il dramma

Il dramma era emerso all’interno della comunità «Il Mughetto» di Castello D’Annone, in provincia di Asti. Sono stati gli assistenti della struttura i primi ad accorgersi che qualcosa non andava. Il neonato era in uno stato di semi-incoscienza, non piangeva e non cercava il seno per nutrirsi. La corsa in ospedale ha poi confermato il sospetto clinico, uno «stato soporoso indotto dalla sindrome del bambino scosso». Le perizie mediche depositate durante il processo non hanno lasciato spazio alla speranza perché il bambino è condannato a vivere in uno stato vegetativo per il resto della sua vita.

La sindrome del bambino scosso

Nonostante la gravità del quadro, la donna, difesa dall’avvocata Luisa Francesca Taranzano, ha beneficiato delle attenuanti e dello sconto di pena del rito alternativo. Il pm Stefano Cotti, vista la devastazione cerebrale causata al piccolo, aveva chiesto una condanna molto più severa di 7 anni di reclusione. La Shaken Baby Syndrome (sindrome del bambino scosso) è un trauma cerebrale che si verifica quando un neonato viene scosso violentemente. Poiché nei primi mesi di vita i muscoli del collo sono deboli e il cervello ha una consistenza molto morbida, lo scuotimento può provocare un urto continuo della massa cerebrale contro le pareti del cranio.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: «Una fondazione in sua memoria». Meloni: «L’Italia intera si stringe nel dolore»

2.

Posata l’ultima torre sulla Sagrada Familia: ora è la chiesa più alta del mondo – Il video

3.

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato

4.

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»

5.

Rogoredo, Cinturrino inguaiato da un collega: «Mi mandò in commissariato a prendere il suo zaino»

leggi anche
genitori domenico
ATTUALITÀ

Padre Tortorella, che ha accompagnato i genitori di Domenico fino alla fine: «È morto tra le lacrime dei genitori. È una triste storia, una storia brutta»

Di Alba Romano
bambino cuore bruciato
ATTUALITÀ

Il bambino dal cuore bruciato è morto. La madre: «Una fondazione in sua memoria». Meloni: «L’Italia intera si stringe nel dolore»

Di Alessandro D’Amato
inchiesta morte domenico bimbo cuore bruciato
ATTUALITÀ

Il ghiaccio secco, il trapianto e l’Ecmo: cosa rischiano i medici indagati per la morte di Domenico, il bimbo dal cuore bruciato

Di Bruno Gaetani
famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

L’avvocata della famiglia nel bosco: «I genitori vessati da chi dovrebbe aiutarli»

Di Alba Romano
bimbo cuore danneggiato monaldi
ATTUALITÀ

Bambino col cuore bruciato, il cardiologo del Monaldi: «La situazione è molto critica. Non ci accaniamo, si farà l’indispensabile»

Di Stefania Carboni
ATTUALITÀ

Bimbo con il cuore “bruciato”, iniziato il percorso per il fine vita. «Inizierà le cure per il dolore. Non ci sono speranze»

Di Stefania Carboni
casa bosco chieti bambini genitori
ATTUALITÀ

Gli insulti e le minacce agli assistenti sociali dei bambini nel bosco

Di Alba Romano