Trovata l’auto che ha travolto e ucciso lo zio di Laura Pausini. Parla il proprietario: «Non la guidavo io»

I carabinieri hanno trovato il veicolo a due chilometri dal luogo dell'incidente. Il proprietario della vettura però nega di esserci stato lui al volante quando è stato investito Ettore Pausini

È stata ritrovata dai carabinieri di Bologna l’auto che ieri ha investito Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura. Il veicolo è stato trovato questa mattina a due chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, avvenuto alle 13.20 lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna. Una volta individuata la vettura non è stato difficile rintracciarne il proprietario, ma questo, identificato dalla polizia locale, ha dichiarato che non ci sarebbe stato lui alla guida. In queste ore si sta dunque lavorando per accertare chi fosse il conducente. L’automobile comunque non risulterebbe rubata.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, Ettore Pausini stava pedalando in direzione del centro città, quando un’auto che percorreva la strada in direzione opposta lo ha colpito con violenza, scaraventando la bicicletta a diversi metri di distanza. Il conducente alla guida dell’auto si è dato alla fuga senza prestare soccorso all’anziano. Inutili i tentativi di rianimazione, portati avanti anche con il supporto di un medico arrivato in elicottero: l’uomo è morto sul posto per le ferite riportate.

Il cordoglio dei conoscenti

Ettore, zio di Laura Pausini, era un barbiere, titolare di un’attività in Piazza Azzarita, vicino al Paladozza. Non appena si è diffusa la notizia della sua morte, è stato grande il cordoglio di residenti e commercianti: «Lo conoscevo da 14 anni – racconta una barista – è stato un amico, un grande amico. Un uomo di cultura, una persona sensibile. Ettore era una pietra miliare di Piazza Azzarita, era sempre stato qui». Ciclista appassionato, l’uomo era solito fare lunghi giri in bicicletta fuori dalla città. Probabilmente stava tornando da uno di questi quando è stato investito.