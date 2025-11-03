Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Bologna, travolto e ucciso in bici lo zio di Laura Pausini. Caccia all’auto pirata

03 Novembre 2025 - 08:23 Ugo Milano
morto ettore pausini laura pausini
Un testimone: «Ho visto la bici volare via». Si ipotizza che il mezzo coinvolto è un Opel Astra di vecchio modello

Ettore Pausini, zio della cantante Laura Pausini, è stato investito e ucciso ieri 2 novembre mentre percorreva in bicicletta via degli Stradelli Guelfi, alla periferia est di Bologna. L’uomo, 78enne originario di Solarolo (Ravenna) ma residente nel capoluogo emiliano, è stato travolto da una persona alla guida di un’auto. Che, dopo l’impatto, è scappata senza prestare soccorso. Nonostante i tentativi dei medici, per il 78enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 14.30.

Un testimone: «Ho visto la bici volare via»

Secondo una prima ricostruzione, Ettore Pausini stava pedalando in direzione del centro città quando una macchina, che procedeva verso la periferia, lo ha colpito con violenza. L’urto è stato devastante. La bicicletta è stata scaraventata a diversi metri di distanza. «Ho visto la bici volare via», avrebbe raccontato uno dei testimoni che per primo ha chiamato i soccorsi. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l’uomo per quasi un’ora, ma le ferite e i traumi riportati si sono rivelati troppo gravi.

Caccia al pirata che l’ha travolto

Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche che rintracciare il conducente in fuga. Alcuni testimoni e le immagini delle telecamere di sorveglianza indicano come possibile mezzo coinvolto una Opel Astra di vecchio modello. La polizia locale e i carabinieri stanno passando al setaccio la zona tra Bologna e San Lazzaro per rintracciare il responsabile, che rischia pesanti accuse per fuga e omissione di soccorso.

