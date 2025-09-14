I ritorni tiepidi di Zero, David, Paradiso e Lauro. Anche la Pausini massacra Grignani, a salvarci Salmo e Tropico. Le nostre recensioni

Nomi forti anche questa settimana per quel che riguarda le nuove uscite discografiche italiane. Damiano David, al momento il musicista italiano più conosciuto all’estero, si è riservato la parte migliore del suo Funny Little Fears per questa versione deluxe, nella quale troviamo collaborazioni con Nile Rodgers, Tyla e Alber Hammond Jr. Gran lusso. A bilanciare musica di tale prestigio, l’”RXX Edition” (qualsiasi cosa voglia dire) di Leggendario, ultimo album dell’ex Dark Polo Gang Side Baby, per la serie: “Come toccare il fondo e poi scavare”. Molto articolata la sezione singoli, Salmo regala l’ultima perla del suo Ranch, Achille Lauro ha scoperto che le ballad vintage gli stanno bene per cui non si smuove da lì, per salire di livello serve ascoltare il nuovo brano di Tropico, una meraviglia. Niente male anche le proposte di artisti Gen Z, Centomilacarie si conferma un fenomenino e anche il brano che mette insieme gli ex Amici Sarah Toscano e Mida non è la cosa peggiore del mondo. Quella ce l’aspettavamo da Tommaso Paradiso, considerato che la sua carriera solista fin qui è stata un disastro dietro l’altro, invece questo nuovo brano ha un suo perché. Se proprio siete in vena di catastrofi basta dare un’ascoltata alla versione de La mia storia tra le dita di Laura Pausini. Questo perché suggerirvi, per farvi del male, di ascoltare i nuovi singoli di Capo Plaza o Rondodasosa, sarebbe troppo facile. Bisogna ammetterlo: anche il rock poppizzatissimo tipico degli anni ’90 di Renato Zero ci ha lasciati piuttosto perplessi. Ma siamo lietissimi di consigliare come chicca della settimana Non mi piacciono le divise, una delizia di brano per bambini dei bravissimi Queen of Saba. Buon ascolto.