Incidente Torre del Greco, chi è l’autista di 28 anni che ha guidato il Suv finito contro l’agente Scarpati

Si tratta di un imprenditore, Tommaso S.. Incensurato, è risultato positivo al test tossicologico

Tommaso S., 28enne di Torre del Greco, sarebbe l’autista del Suv coinvolto nell’incidente stradale in cui ha perso la vita il poliziotto Aniello Scarpati , ferendo gravemente anche un suo collega. L’uomo, ricercato, si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale corallino. Aveva vistose ferite al volto. Piantonato in stato di fermo è accusato di omicidio aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall’omesso soccorso.

Chi è Tommaso S., l’uomo alla guida del Suv a Torre del Greco

Incensurato e senza legami con gli ambienti criminali si sarebbe consegnato alle autorità. Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, ha alcune vaste ecchimosi al tronco superiore e al capo ma non è in pericolo di vita. Il 28enne è titolare, insieme alla famiglia, di un ingrosso di abiti.

Chi viaggiava con lui a bordo del Suv

Sulla sua auto, una BMW X4, viaggiavano cinque persone. Tra cui anche tre minorenni che sono stati curati per lievi ferite. Dopo aver invaso la corsia, il suv ha sbalzato per oltre dieci metri la volante della polizia. Un primo test tossicologico ha rivelato l’assunzione di stupefacenti da parte del 28enne. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione degli altri due adulti presenti con lui a bordo dell’auto.