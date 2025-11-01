Napoli, Suv contro una volante della polizia: morto l’agente Aniello Scarpati. «Non doveva essere in servizio»

Ferito l'altro collega a bordo dell'auto. Il conducente della Bmw che ha provocato l'incidente si è dato alla fuga

Un poliziotto di 47 anni è morto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, in un incidente stradale. La volante sulla quale si trovava si è scontrata con un’altra auto, ferendo anche l’altro agente a bordo. La vittima è Aniello Scarpati, 47 anni, originario di Portici, che lavorava nel commissariato di Torre del Greco. In un primo momento, si è ipotizzato che lo scontro fosse avvenuto durante un inseguimento, ma gli inquirenti — che hanno operato sul posto tutta la notte — propendono per la perdita di controllo dell’autista che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante.

I due poliziotti coinvolti nello scontro

La vettura in questione, una Bmw X4, avrebbe urtato la macchina condotta dagli agenti, facendola precipitare in un dirupo posto vicino alla zona della Ferrovia. Scarpati sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre l’altro poliziotto è stato trasportato in ospedale e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata e in condizioni considerate gravi. Scarpati lascia una moglie e tre figli.

L’agente Aniello Scarpati

Non doveva essere in servizio la scorsa notte Aniello Scarpati, l’agente di polizia del commissariato di Torre del Greco deceduto a causa di un incidente verificatosi attorno alle 2 in viale Europa. È quanto emerge a margine delle indagini che puntano a ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto la volante sulla quale viaggiava Scarpati – e condotta dall’altro agente ferito e operato d’urgenza all’ospedale Maresca, ora ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata -, scontrarsi con la vettura che avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, centrando l’auto della polizia e facendola ribaltare e finire in un fossato. Scarpati infatti avrebbe accettato di cambiare il turno con un collega impossibilitato a svolgere il proprio lavoro la scorsa notte. L’uomo, 47 anni residente a Portici, lascia la moglie e tre figli.

In fuga il conducente del Suv

Secondo quanto finora emerso dalle indagini, a bordo del Suv ci sarebbero state sei persone: quattro, tra cui due minori, sono finite in ospedale, mentre il conducente è in fuga. La polizia, al momento, indaga per omissione di soccorso. In base a una prima ricostruzione dell’incidente, la volante si è scontrata frontalmente con il Suv che procedeva ad alta velocità e l’agente Scarpati, sbalzato dalla vettura, è deceduto sul colpo. Sul luogo del grave incidente si è recato il questore di Napoli, Maurizio Agricola, che successivamente è andato anche in ospedale dall’agente ferito e a casa dell’agente deceduto. Le immagini delle telecamere di sorveglianza ed eventuali testimonianze serviranno agli inquirenti per cercare di far luce sull’esatta dinamica dello scontro frontale.

Il cordoglio di Piantedosi e Mattarella

Tra i primi a commentare l’episodio c’è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si dice profondamente addolorato e esprime il cordoglio a nome di tutto il governo: «Questo drammatico episodio ricorda ancora una volta il valore e il rischio che le forze dell’ordine affrontano ogni giorno per garantire sicurezza e legalità. Lo Stato continuerà a sostenerle con impegno e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano». Parole di vicinanza anche da parte di Sergio Mattarella: «Profondamente rattristato, esprimo sentimenti di solidarietà e vicinanza a Lei e a tutto il Corpo, pregandola di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio. All’agente rimasto ferito rivolgo il più sentito augurio di pronta guarigione», scrive il presidente della Repubblica in un messaggio inviato al capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani.