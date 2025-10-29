Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Morto Evan Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea: fatale una caduta in moto. Il dolore del padre: «Il cuore batte anche se non c’è più»

29 Ottobre 2025 - 19:32 Alba Romano
andrea delogu evan fratello morto incidente moto
Il giovane sarebbe caduto dalla sua moto a Bellaria, nel Riminese. Inutili i soccorsi del 118

Ha perso il controllo della sua moto a Bellaria, in provincia di Rimini, e l’incidente gli è stato fatale: è morto a 18 anni Evan Delogu, fratello della conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu. Quando sono intervenuti i soccorsi, per il giovane era ormai tropo tardi. «Il cuore a volte batte anche se è morto», è il saluto straziante di papà Walter.

La dinamica dell’incidente

Secondo la prima ricostruzione, Evan Delogu avrebbe perso da solo il controllo della moto – una Benelli 750 – lungo via Vittor Pisani, a Igea Marina, attorno alle 15.40 di oggi, mercoledì 29 ottobre. Il giovane, sbalzato dalla sella, sarebbe finito contro due lampioni scivolando per oltre dieci metri sull’asfalto. Nell’incidente mortale non sarebbero rimaste coinvolte altri mezzi. Sul luogo ci sono gli agenti della polizia locale di Bellaria Igea Marina, che stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le parole di papà Walter

«Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma», ha scritto sui social il padre Walter Delogu, ex autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano. La tragedia è stata anche commentata dal sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti: «Ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia».

L’ultim post della sorella: «Mio fratello è il più bello del mondo»

«Mio fratello è il più bello del mondo», scriveva sui social la conduttrice e attrice Andrea su Evan. «Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto». Poi aggiungeva, commentando una serie di foto e video dello scorso giugno: «Rimini e moto e pure mamma in moto».

In aggiornamento

