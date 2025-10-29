Incidente tra un’auto e un pullman di studenti a Treviso: un morto, 15 feriti

Il Suv Hyndai avrebbe invaso la corsia opposta

È di un morto e di 15 studenti feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7.30 in via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. È morto il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, deceduto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Per l’impatto l’autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata.

L’incidente con il pullman di studenti a Treviso

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e di Treviso, ambulanze e l’elicottero del Suem 118, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Cessalto che stanno svolgendo gli accertamenti. Non sono ancora chiare le cause dello schianto: non si esclude un malore improvviso dell’anziano automobilista che avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia del pullman. La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere il comune di Oderzo, nella zona delle scuole.

La dinamica

L’autista Atvo ha tentato di evitare l’impatto. I due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del “tetto” del bus, permettendo ai ragazzi di uscire. Niente da fare invece per l’automobilista. Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.