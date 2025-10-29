Ultime notizie FemminicidiGazaLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀAutobusInchiesteIncidentiIncidenti stradaliScuolaTrevisoVeneto

Incidente tra un’auto e un pullman di studenti a Treviso: un morto, 15 feriti

29 Ottobre 2025 - 10:20 Alba Romano
embed
incidente treviso pullman atvo auto
incidente treviso pullman atvo auto
Il Suv Hyndai avrebbe invaso la corsia opposta

È di un morto e di 15 studenti feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7.30 in via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. È morto il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, deceduto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Per l’impatto l’autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata.

L’incidente con il pullman di studenti a Treviso

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco di Motta di Livenza e di Treviso, ambulanze e l’elicottero del Suem 118, la polizia locale e i carabinieri della stazione di Cessalto che stanno svolgendo gli accertamenti. Non sono ancora chiare le cause dello schianto: non si esclude un malore improvviso dell’anziano automobilista che avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia del pullman. La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6.30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere il comune di Oderzo, nella zona delle scuole.

La dinamica

L’autista Atvo ha tentato di evitare l’impatto. I due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del “tetto” del bus, permettendo ai ragazzi di uscire. Niente da fare invece per l’automobilista. Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri. I due mezzi sono stati posti sotto sequestro.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco: il Baby Tonfa che può aver colpito Chiara Poggi, Andrea Sempio e il Krav Maga

2.

«Gli ho dato un cazzotto mostruoso»: così Vittorio Feltri si è salvato da un’aggressione

3.

Incidente Cristoforo Colombo, la terza auto che andava a zig-zag: «Non mi sono accorto di nulla»

4.

Ranucci ha sbagliato su quell’audio, ha ragione il Garante della Privacy. Su Repubblica il commento-sorpresa che tira le orecchie a Report

5.

Uccide l’ex «con smisurate coltellate», lei trovata morta dopo un giorno. L’orrore nel Veronese: il braccialetto sparito e la denuncia ritirata

leggi anche
Beatrice Bellucci
ATTUALITÀ

Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma: caccia ai video della corsa: «Più di due auto coinvolte»

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

Fiorello e la faccia massacrata di lividi e graffi: «Ho voluto fare il figo, poi… Un operaio mi ha detto: “Ti sei proprio rovinato”» – Il video

Di Ugo Milano
josep martinez inter genoa
SPORT

Chi è Josep Martinez, il portiere 27enne dell’Inter che ha ucciso in auto un anziano: dagli esordi nella cantera del Barcellona alla Serie A via Genova

Di Ugo Milano