Chi è Josep Martinez, il portiere 27enne dell’Inter che ha ucciso in auto un anziano: dagli esordi nella cantera del Barcellona alla Serie A via Genova

Dal 2024 lo spagnolo si allena con la maglia nerazzurra ad Appiano Gentile. L'arrivo in Italia dopo una lunga gavetta tra Spagna Germania, la svolta con Gilardino

Josep Martinez Riera, classe 1998, è un portiere spagnolo, in forza all’Inter dal luglio 2024, quando si è trasferito nel club meneghino dal Genoa, dove aveva giocato le due stagioni precedenti. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, il giocatore ha poi firmato con il Las Palmas che l’ha fatto debuttare da professionista. Prima dell’arrivo in Italia, per il calciatore c’è stata un’esperienza in Germania, nel Lipsia. Portiere agile e reattivo, abile tra i pali ma anche nell’uno contro uno e nelle uscite, Martinez si è fatto apprezzare anche per le doti di impostazione dalle retrovie.

Gli inizi in Spagna tra Barcellona e Las Palmas

Nato ad Alzira (Valencia) il 27 maggio 1998, Josep Martinez ha cominciato a giocare a calcio nelle giovanili della sua città, per poi approdare nel 2015 alla Masia, l’accademia del Barcellona. Da qui, nel giro di due anni è arrivato il suo esordio nel calcio professionistico: di seguito, dopo 55 partite giocate con la squadra di riserva del Las Palmas, Martinez ha debuttato nel 2019 in prima squadra, all’epoca militante in Segunda Division (la Serie B spagnola). Nell’estate 2020, una squadra tedesca, il Lipsia, ha deciso di ingaggiarlo come secondo portiere. In Bundesliga però è stato impiegato poco e ha giocato appena 2 gare in due stagioni. Nel 2021 il portiere ha anche giocato la sua prima e unica partita con la nazionale maggiore spagnola.

L’arrivo in Italia

Nel giugno 2022, Josep Martinez è stato ceduto in prestito al Genoa, squadra militante all’epoca in Serie B. Il portiere spagnolo si è rapidamente affermato come titolare, giocando un ruolo cruciale nella promozione del club in Serie A nella stagione successiva sotto la guida di Alberto Gilardino. Le sue prestazioni hanno convinto il Genoa a esercitare l’opzione di riscatto, acquistando Martinez in via definitiva. Martinez ha quindi concluso la stagione successiva con 36 presenze in campionato. Nell’estate 2024 è poi passato all’Inter come riserva del titolare Yann Sommer. Il cartellino del giocatore è stato pagato circa 13,5 milioni di euro più due di bonus. Nella corso della sua prima stagione a Milano, Martinez ha giocato 10 partite tra tutte le competizioni. Nel corso della seconda, quella in corso, Martinez ha già fatto segnare due presenze in campionato.

Foto copertina: ANSA / CIRO FUSCO | Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez (in nero) in azione allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Italy, 1 march 2025