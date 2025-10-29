Beatrice Bellucci morta sulla Colombo a Roma: caccia ai video della corsa: «Più di due auto coinvolte»

Si indaga su una possibile sfida social. Sequestrati i cellulari dei ragazzi, indagata anche l’amica come «atto dovuto»

La procura di Roma indaga su una gara tra più auto e su un possibile video girato per una sfida social nei minuti che hanno preceduto l’incidente costato la vita a Beatrice Bellucci, 20 anni, avvenuto venerdì scorso – 24 ottobre – su via Cristoforo Colombo a Roma. Alla guida della Bmw Serie 1 bianca c’era Luca Domenico Girimonte, 22 anni, di Anzio, ora indagato per omicidio stradale aggravato. Con lui c’era un amico, Raffaele F., rimasto illeso. Entrambi hanno consegnato i codici di sblocco dei loro cellulari, sequestrati insieme a quello dell’amico che guidava un’altra Bmw grigia partita con loro da Anzio. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, non sarebbero solo due le auto coinvolte.

Le auto e la corsa nel traffico

Almeno una terza vettura, infatti, avrebbe preso parte alla corsa, e non si sarebbe fermata dopo l’impatto. I testimoni parlano di macchine lanciate «a zig zag, a più di 150 chilometri orari» con «un rumore assordante di motori». La Mini Cooper con a bordo Beatrice Bellucci e l’amica Silvia Piancazzo è stata travolta all’altezza di piazza dei Navigatori, finendo contro un albero. Le telecamere di sicurezza e i dispositivi T-red lungo la Colombo sono stati acquisiti dagli agenti del Gruppo Mare della Polizia Locale, che stanno anche ascoltando gli automobilisti transitati nella zona alle 22 circa. «Si cerca di ricostruire la dinamica e capire quante auto partecipassero alla corsa», spiegano fonti investigative.

Caccia ai video e alle chat: le ipotesi delle riprese per i social

Secondo il Corriere della Sera, gli investigatori stanno analizzando chat e filmati trovati sui telefoni dei due ragazzi della Bmw bianca. L’ipotesi è che uno di loro possa aver ripreso la corsa per poi pubblicarla sui social. Un comportamento che ricorderebbe quello dei giovani protagonisti della tragedia di Casal Palocco nel 2023, quando un bambino morì durante una gara documentata in diretta video.

Indagata l’amica di Beatrice Bellucci come «atto dovuto»

Anche Silvia Piancazzo, l’amica di Beatrice alla guida della Mini, è indagata. Il suo nome è stato scritto nel registro della procura come «atto dovuto». La misura serve a consentire al suo legale di partecipare agli accertamenti tecnici, tra cui l’autopsia eseguita ieri al Policlinico Tor Vergata. Per ora non emergono responsabilità dirette a suo carico. L’iscrizione nel registro sarebbe necessaria per garantire tutti i diritti della difesa. Silvia è tuttora ricoverata all’ospedale San Camillo, in prognosi riservata. Girimonte invece rischia la detenzione effettiva anche se non venisse provata la gara. Una sentenza della Cassazione del 2024 stabilisce che chi supera di oltre il doppio il limite di velocità — e comunque oltre i 70 km/h — non può beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Il dolore e la fiaccolata per Beatrice “Bibbi” Bellucci

La morte di Beatrice ha sconvolto la famiglia e gli amici. La nonna, colta da malore alla notizia, è stata ricoverata all’ospedale Grassi di Ostia e poi dimessa. Venerdì 31 ottobre, a una settimana dalla tragedia, si terrà una fiaccolata a piazza dei Navigatori alle 18.30, “nel ricordo di Beatrice e di tutte le vittime della strada”. La famiglia è in attesa di ricevere la comunicazione delle autorità preposte – dopo lo svolgimento di tutti gli esami e gli accertamenti dell’esame autoptico – per poter organizzare il funerale della ragazza.