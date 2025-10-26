Roma, incidente mortale sulla Colombo: negativo ai test su droga e alcol il 22enne alla guida della Bmw. Sequestrato un secondo cellulare

La Polizia Locale ha trovato un secondo cellulare a bordo dell’auto. Proseguono le indagini sulla dinamica dello schianto costato la vita a Beatrice Bellucci

Sono risultati negativi i test per droga e alcol effettuati sul giovane di 22 anni che si trovava alla guida della Bmw Serie 1 coinvolta nell’incidente di venerdì sera a Roma, in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, 20 anni. Il ragazzo era al volante della vettura che ha centrato l’auto su cui si trovavano Beatrice Bellucci e una amica portandola a schiantarsi a sua volta contro un albero lungo via Cristoforo Colombo, una delle arterie principali della Capitale. L’impatto è stato talmente violento che non ha lasciato scampo alla giovane.

Un secondo cellulare trovato all’interno della Bmw

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, incaricati delle indagini dalla Procura di Roma, hanno sequestrato un secondo cellulare trovato all’interno della Bmw, appartenente all’amico che viaggiava con il conducente. Il primo cellulare sequestrato era quello del 22enne alla guida della Bmw, Luca Girimonte, di Anzio, al momento unico indagato per omicidio stradale. Entrambi i telefoni saranno ora analizzati dagli investigatori, per accertare se siano stati utilizzati nei momenti immediatamente precedenti all’incidente. Le verifiche tecniche e i rilievi sulla dinamica proseguono. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, ma dai primi accertamenti non emergerebbero elementi legati all’assunzione di sostanze o alcol. Si rafforza invece l’ipotesi del coinvolgimento in una corsa clandestina.