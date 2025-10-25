Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Roma, scontro fra auto in via Cristoforo Colombo: morta una ragazza. Tra le ipotesi una gara di velocità

25 Ottobre 2025 - 09:53 Ugo Milano
incidente-roma via cristoforo colombo gara velocità
Gli altri tre giovani coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso. La polizia al lavoro per ricostruire la dinamica

Una ragazza di 20 anni è morta in seguito a un incidente mortale nella tarda serata di ieri, venerdì 24 ottobre, a Roma. L’incidente è avvenuto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori, a pochi metri dalla sede della Regione Lazio. Coinvolte due automobili — una Mini e una Bmw — su cui viaggiavano quattro giovani, tutti di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati d’urgenza in ospedale, dove la 20enne è poi morta a causa delle gravi ferite riportate.

L’ipotesi della gara di velocità

La polizia locale del X Gruppo Mare indaga sull’accaduto. Secondo le prime ipotesi, l’incidente potrebbe essersi verificato durante una gara clandestina tra automobili. Dai primi accertamenti sarebbe emerso che la macchina su cui viaggiavano due ragazzi procedesse ad alta velocità, forse in una gara con un altro veicolo. A un certo punto, la macchina ha urtato l’auto su cui si trovava la vittima, che procedeva in quel momento sulla stessa carreggiata ed è finita prima contro un albero e poi sullo spartitraffico.

Il bilancio dell’incidente

La 20enne che ha perso la vita si trovava sul sedile del passeggero e, a causa delle gravi ferite, è morta in ospedale. Gli altri tre giovani coinvolti nello scontro sono stati ricoverati in codice rosso.

Un altro incidente nella notte in via Tuscolana

Quello di via Cristoforo Colombo non è l’unico grave incidente verificatosi nella notte a Roma. In via Tuscolana, un’altra auto è uscita dalla strada e si è ribaltata, andando a sbattere contro l’ingresso di un bed and breakfast. I pompieri hanno estratto le cinque persone che si trovavano all’interno dell’abitacolo e le hanno portate in ospedale.

Foto copertina: ANSA/Luca Maugeri | Il luogo dove nella tarda serata di venerdì 24 ottobre si è verifcato un Incidente mortale in via Cristoforo Colombo, a Roma

