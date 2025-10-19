Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Asiago, lo schianto nella notte: perdono la vita tre ventenni

19 Ottobre 2025 - 09:30 Stefania Carboni
L'auto, con cinque giovani a bordo, ha perso il controllo al centro della rotatoria di via Verdi. Per tre di loro l'impatto è stato fatale

Drammatico incidente stradale nella notte ad Asiago in provincia di Vicenza: morti tre ventenni, mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto è rimasto illeso. L’auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. I tre giovani sono morti sul colpo.

Le vittime sono vicentine

I ragazzi deceduti, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza, sono tutti vicentini. Sul posto gli operatori sanitari del Suem e le forze dell’ordine.

(in copertina foto di repertorio Ansa)

