Travolta da un’auto mentre prendeva lo scuolabus, muore la 17enne Alice Morsanutto

Allarmato dalle sirene e dall’elisoccorso, il genitore era sceso in strada a Precenicco (Udine). Il giovane alla guida dell’auto ha provato a prestare soccorso

Alice Morsanutto era sulle strisce pedonali, con lo zaino di scuola in spalla, quanto è stata travolta da un’auto. Per la 17enne di Precenicco, in provincia di Udine, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi dell’autista del veicolo e i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati inutili: la giovane è morta sotto gli occhi del padre.

La dinamica dell’incidente

Era l’alba, circa le 6.30 di mattina, quando Alice Morsanutto è uscita di casa per dirigersi alla fermata dell’autobus. Di lì a un’ora e mezza la attendeva la campanella del liceo artistico Sello di Udine. A 200 metri da casa, proprio mentre attraversava la strada, una vettura l’ha colpita in pieno. Il giovane alla guida è immediatamente sceso al veicolo per prestare soccorso alla 17enne. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri.

La paura del padre e l’allarme delle sirene

Il primo dei familiari ad accorgersi dell’incidente sarebbe stato il padre, allarmato dalla sirena dell’ambulanza e dal rumore dell’elisoccorso che atterrava in zona. Quando si è precipitato in strada, ha visto i soccorritori tentare di rianimare la figlia. Ormai era però troppo tardi. Il fratello della vittima era partito sul suo autobus pochi secondi prima della tragedia.