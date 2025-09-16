Bergamo, 55enne tenta di sventare un furto al supermercato ma viene investito dal ladro: è gravissimo

L'episodio è avvenuto ieri sera all'esterno di un supermercato di Stezzano. Il 55enne ha provato a fermare un uomo che avrebbe sottratto 40 euro in più di resto

Un gesto di coraggio si è trasformato in dramma ieri sera a Stezzano, nel Bergamasco. Un cliente di 55 anni è stato investito e sbalzato sull’asfalto mentre cercava di bloccare un uomo accusato dalla cassiera di un supermercato Italmarket di aver sottratto con l’inganno 40 euro in più rispetto al resto che gli era dovuto. L’episodio è avvenuto ieri, 15 settembre, intorno all’ora di cena, circa alle 19.45, un quarto d’ora prima dell’orario di chiusura. Mentre il supermercato si andava svuotando, alla cassa erano in fila due clienti: il primo, secondo quanto riferito dalla dipendente, l’avrebbe raggirata per intascare più denaro del dovuto. Scoperto, si è rapidamente allontanato verso l’uscita.

La dinamica

Il secondo cliente in coda, testimone della scena, non ha esitato a inseguirlo per tentare di fermarlo. Ma il presunto truffatore, nel frattempo, era già salito a bordo della sua auto, parcheggiata in via Santuario, nella zona antistante il negozio. Il 55enne si è posizionato davanti al veicolo per impedirgli la fuga, ma il conducente ha accelerato, travolgendolo. La vittima è stata trascinata per circa cinquanta metri sul cofano prima di ricadere violentemente sull’asfalto, battendo la testa.

Le condizioni della vittima

Soccorso in codice rosso, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove versa in condizioni gravissime. Dopo l’impatto, l’automobilista si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno avviato le indagini e stanno cercando di rintracciare l’autore dell’investimento attraverso le telecamere di sorveglianza della zona e le testimonianze raccolte.