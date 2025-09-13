Parma, investe una donna sulle strisce e scappa. Poi torna e si finge testimone: denuncia e patente ritirata per un 37enne
Prima l’incidente, poi la fuga, infine il tentativo di depistaggio. È successo a Borgotaro, in provincia di Parma, dove un 37enne è stato denunciato dai Carabinieri per omissione di soccorso, lesioni colpose e rifiuto di sottoporsi all’alcol test. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 17:30. Una donna che attraversava la strada sulle strisce pedonali è stata investita da un’auto. I soccorritori, arrivati sul posto, l’hanno trovata cosciente ma dolorante: la prognosi sarà poi di circa 30 giorni.
Da colpevole a testimone
Pochi minuti dopo l’incidente, tra i curiosi radunati vicino ai mezzi di soccorso, si è fatto avanti un uomo che ha detto ai militari di aver assistito alla scena. Ha descritto un’auto scura che si allontanava e ha tenuto a precisare, per allontanare ogni sospetto, che la sua macchina era parcheggiata poco lontano. Il suo piano non ha funzionato perché le testimonianze raccolte dai Carabinieri in un bar vicino hanno cambiato la direzione delle indagini: secondo diverse persone che si sono precipitate sul luogo dell’incidente, sarebbe stato proprio quell’uomo a investire la donna.
L’indagine e le prove
I militari hanno quindi controllato l’auto del 37enne, trovando un danno sul cofano compatibile con l’urto. L’uomo aveva anche provato ad acquistare un ticket di parcheggio, ma l’orario di emissione risultava essere proprio di pochi minuti dopo l’incidente. A quel punto l’uomo è stato invitato a sottoporsi all’alcol test, ma ha rifiutato: un gesto che ha fatto scattare il ritiro immediato della patente. La donna, dopo il ricovero in ospedale, ha presentato querela nei confronti del presunto responsabile, che ora dovrà rispondere davanti alla Procura di Parma.