Trieste, la studentessa milanese Marta Gianelli travolta e uccisa da un suv: aveva 25 anni

La giovane, originaria di Melzo, stava attraversando una strada non lontana dal campus universitario. Indagini in corso

Tragedia a Trieste: una giovane studentessa milanese di 25 anni, Marta Giannelli, è morta venerdì sera, 12 settembre, travolta da un suv mentre attraversava in via Fabio Severo, una strada non lontana dalla sede dell’università triestina. Secondo i testimoni l’urto è stato violentissimo: la Jeep, che procedeva in un tratto in leggera salita, non avrebbe frenato e la giovane è stata sbalzata per oltre una decina di metri.

Indagini in corso

Il fuoristrada dopo l’impatto è finito sull’isola salvagente tra le carreggiate abbattendone le ringhiere. In quel tratto la strada è molto illuminata, la Polizia locale sta ancora operando per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente. Alla guida dell’automobile, una Jeep, c’era un uomo di Trieste. La vittima – che aveva un assegno di ricerca in chimica all’università triestina, dopo la laurea magistrale alla Statale di Milano – sarebbe invece originaria di Melzo.