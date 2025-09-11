Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀBambiniBergamoInchiesteIncidenti stradaliLombardia

Bergamo, bambina travolta da un’auto nel 2021: muore dopo 4 anni di ricovero in ospedale

11 Settembre 2025 - 23:52 Alba Romano
embed
Ambulanza
Ambulanza
Nonostante le cure e il lungo periodo di degenza, le condizioni della piccola non sono mai realmente migliorate

Dopo quasi quattro anni di ricovero in ospedale a causa di un gravissimo trauma cranico, non ce l’ha fatta la bambina investita il 10 settembre 2021 a Verdello, in provincia di Bergamo. La piccola, che all’epoca aveva solo due anni, si è spenta lo scorso 7 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stata ricoverata sin dal giorno dell’incidente. Quel tragico pomeriggio, intorno alle 13, la bambina stava andando con la madre e il fratellino a casa di una zia. La madre spingeva il passeggino con il figlio più piccolo, quando la bambina si è improvvisamente allontanata. In quel momento, una Fiat 500 condotta da una donna di 55 anni l’ha travolta.

L’incidente

L’impatto è stato violentissimo: la bambina ha battuto la testa contro un paletto della recinzione di un condominio. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, hanno subito compreso la gravità della situazione. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale della città lombarda, dove è stata sottoposta a due delicati interventi chirurgici nel giro di 48 ore. Tuttavia, nonostante le cure e il lungo periodo di degenza, le sue condizioni non sono mai realmente migliorate. Dopo anni di speranza e dolore, la bambina è deceduta domenica 7 settembre.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

PizzAut, la scuola si scusa dopo il «bidone» dei 50 professori: «Vi aspetto a pranzo, non mi interessa una riparazione economica»

2.

Fanno sesso sul sagrato della basilica, ma vengono interrotti dai carabinieri. La furia dell’uomo: «Non avete niente di meglio da fare?»

3.

Stefano, ucciso da un’auto a 13 anni. I genitori del pirata chiamano la famiglia Angonese: «Sono nostri amici, siamo andati a chiedere scusa»

4.

Inseguono un disabile con difficoltà motorie e lo prendono a sediate: pestaggio shock nel centro di Sanremo. Tre giovani fermati, si cerca un quarto

5.

Moreno Riello: così il Madoff di Bolzano ha truffato 11 vip e fatto sparire 2 milioni

leggi anche
ATTUALITÀ

Stefano, ucciso da un’auto a 13 anni. I genitori del pirata chiamano la famiglia Angonese: «Sono nostri amici, siamo andati a chiedere scusa»

Di Ugo Milano
Ambulanza
ATTUALITÀ

Tir investe in pieno un camper in panne sulla E45 a Perugia: muore una bambina di 8 anni

Di Cecilia Dardana
vicenza stefano angonese incidente
ATTUALITÀ

Vicenza, Stefano muore a 13 anni dopo esser stato investito da un’auto pirata. Fermato 23enne: è ai domiciliari

Di Ugo Milano
Ambulanza
ATTUALITÀ

Follo (La Spezia), moto si schianta contro il muro di una casa: morti due giovani di 18 e 19 anni

Di Ugo Milano
poliziotto-uccide-25enne-strisce-positivo-alcoltest
ATTUALITÀ

Milano, agente di polizia travolge e uccide un 25enne sulle strisce: arrestato. È risultato positivo all’alcoltest

Di Ugo Milano