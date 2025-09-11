Bergamo, bambina travolta da un’auto nel 2021: muore dopo 4 anni di ricovero in ospedale

Nonostante le cure e il lungo periodo di degenza, le condizioni della piccola non sono mai realmente migliorate

Dopo quasi quattro anni di ricovero in ospedale a causa di un gravissimo trauma cranico, non ce l’ha fatta la bambina investita il 10 settembre 2021 a Verdello, in provincia di Bergamo. La piccola, che all’epoca aveva solo due anni, si è spenta lo scorso 7 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stata ricoverata sin dal giorno dell’incidente. Quel tragico pomeriggio, intorno alle 13, la bambina stava andando con la madre e il fratellino a casa di una zia. La madre spingeva il passeggino con il figlio più piccolo, quando la bambina si è improvvisamente allontanata. In quel momento, una Fiat 500 condotta da una donna di 55 anni l’ha travolta.

L’incidente

L’impatto è stato violentissimo: la bambina ha battuto la testa contro un paletto della recinzione di un condominio. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, hanno subito compreso la gravità della situazione. La piccola è stata trasportata d’urgenza all’ospedale della città lombarda, dove è stata sottoposta a due delicati interventi chirurgici nel giro di 48 ore. Tuttavia, nonostante le cure e il lungo periodo di degenza, le sue condizioni non sono mai realmente migliorate. Dopo anni di speranza e dolore, la bambina è deceduta domenica 7 settembre.