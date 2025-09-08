Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Vicenza, 13enne in bicicletta muore investito da un pirata sull’altopiano di Asiago

08 Settembre 2025 - 10:48 Ugo Milano
L'uomo alla guida è fuggito senza prestare alcun soccorso. Ferito un altro ragazzino

Stava viaggiando a bordo della propria bicicletta, sull’Altopiano di Asiago, quando un auto l’ha preso in pieno. Per il 13enne non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione, lo schianto è stato fatale. È avvenuto ieri sera, domenica 7 settembre, intorno alle 20.30, Tortima di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza. Sul posto sono arrivati i medici del Suem, il Servizio sanitario di urgenza-emergenza medica. Nell’urto è stato ferito anche un altro ragazzino, che si trovava vicino alla vittima. L’uomo alla guida è fuggito senza prestare alcun soccorso.

Lo schianto con l’auto pirata

Il 13enne stava pedalando in compagnia di un amico quando un auto li ha colpiti a tutta velocità. Le cause che hanno provocato l’incidente sono ancora in fase di accertamento. Dopo il violento impatto, il giovane sarebbe morto sul colpo. Giunto sul posto il personale sanitario del 118 Suem non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente dopo l’impatto non si è fermato per prestare soccorso, aggravando così la sua posizione.

