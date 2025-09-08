Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀInchiesteIncidentiPiemonteSicurezza sul lavoroTorino

Torino, operaio di 69 anni muore cadendo da una gru

08 Settembre 2025 - 08:48 Alba Romano
embed
torino operaio
torino operaio
L'uomo, di origini egiziane, è caduto da dodici metri

Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.


A quanto si apprende l’uomo, 69 anni di origini egiziane, intorno alle 7.30 è caduto, per cause ancora da accertare, dal cestello di una gru che stava operando all’altezza di dodici metri. Sul posto i carabinieri della stazione Lingotto e gli ispettori Spresal.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Ferrara, 16enne ubriaco picchia medico e infermiera in pronto soccorso. E la sorella gli dà manforte

2.

Carlo Acutis, le polemiche sulla canonizzazione dell’«influencer di Dio»: perché in Israele e Germania spuntano accuse di antisemitismo

3.

La turista israeliana disabile respinta dalla ditta di taxi di Milano: «Spiacenti, ma a Gaza c’è il genocidio»

4.

Shakira, la regina delle borseggiatrici di Venezia condannata a un anno ma libera: perché è stata subito scarcerata

5.

Fotografa 18enne sotto la porta del bagno delle donne alla sagra di Padova: lei lo scopre. Padre e staff lo inseguono

leggi anche
morto lavoro sinopoli
ATTUALITÀ

Reggio Calabria, camion perde il controllo e travolge gli operai: un morto e due feriti

Di Alba Romano
strage brandizzo stazione
ATTUALITÀ

Strage Brandizzo, una mail inguaia i vertici di Rfi: «Così la morte dei cinque operai poteva essere evitata»

Di Davide Aldrigo
brandizzo carabinieri
ATTUALITÀ

Strage Brandizzo: carabinieri chiedono generalità ai manifestanti. «Stiamo commemorando cinque operai morti. Vergogna» – Il video

Di Alba Romano