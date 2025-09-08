Torino, operaio di 69 anni muore cadendo da una gru

L'uomo, di origini egiziane, è caduto da dodici metri

Un operaio di 69 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina alle 7.30 in via Genova 87 a Torino. Da una prima ricostruzione, l’uomo è precipitato dal cestello di una gru, da un’altezza di 12 metri. Sul posto Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto. Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco Pozzetti, 54 anni, persero la vita precipitando da 40 metri mentre stavano assemblando una torre edile con una gru.





