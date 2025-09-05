Ultime notizie Donald TrumpGazaMostra del Cinema di VeneziaUcrainaUS Open
Reggio Calabria, camion perde il controllo e travolge gli operai: un morto e due feriti

05 Settembre 2025 - 19:08 Alba Romano
morto lavoro sinopoli
morto lavoro sinopoli
Il gruppo stava lavorando alla posa dei cavi della fibra ottica, quando un mezzo pesante, appartenente alla stessa ditta, avrebbe perso il controllo

Un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti in un incidente avvenuto questa mattina a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. I tre lavoratori stavano posando cavi per la fibra ottica quando un camion, di proprietà della stessa ditta per cui erano impiegati, si è improvvisamente messo in movimento lungo un tratto in discesa. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe avuto un guasto ai freni. Nella corsa incontrollata ha urtato un piccolo veicolo da cantiere, che a sua volta ha travolto gli operai. Uno di loro è stato trasferito in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è deceduto poco dopo. Gli altri due sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita.

I sindacati: «Non possiamo più accettare che la sicurezza venga considerata un costo»

La sezione locale della Cgil e la Slc Calabria hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima e ai colleghi: «Questa mattina a Sinopoli si è consumata l’ennesima tragedia sul lavoro» scrivono i segretari Gregorio Pititto e Alberto Ligato, «Non possiamo più accettare che la sicurezza venga considerata un costo o un aspetto secondario. Non sono fatalità: ogni incidente racconta di controlli insufficienti, di formazione inadeguata e di mancanza di investimenti in prevenzione». Nella nota le due sigle sindacali chiedono che venga fatta chiarezza al più presto su quanto accaduto: «Chiediamo che vengano accertate fino in fondo le responsabilità di quanto accaduto e, soprattutto, che le istituzioni e le imprese assumano l’impegno concreto di garantire condizioni di lavoro sicure».

