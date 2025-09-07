Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Follo (La Spezia), moto si schianta contro il muro di una casa: morti due giovani di 18 e 19 anni

07 Settembre 2025 - 20:05 Ugo Milano
Ambulanza
Per oltre mezz'ora i sanitari hanno tentato di rianimare i ragazzi ma a nulla sono valsi gli sforzi delle equipe mediche giunti sul posto

Tragedia a Follo, nello Spezzino, dove una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19 anni sono morti per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 17. La moto sulla quale si trovavano i due giovani, per cause in via di accertamento è andata a sbattere contro il muro di una casa. L’allarme è stato dato dai residenti dell’abitazione contro cui si è schiantato il veicolo.

Inutili i soccorsi

Sul posto ambulanze e l’automedica del 118 di Spezia e di Sarzana. Per oltre mezz’ora i sanitari hanno tentato di rianimare i ragazzi ed è perfino arrivato un elicottero da Genova ma a nulla sono valsi gli sforzi delle equipe mediche giunti sul posto.

