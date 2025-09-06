Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
Grave incidente in galleria sulla A1: riaperto il tratto Bologna-Firenze

06 Settembre 2025 - 10:14 Ugo Milano
Coinvolti un autobus, quattro camion e due auto. Deviazioni attive sulla Panoramica, in un weekend di rientro dalle vacanze

Un grave incidente ha bloccato oggi, sabato 6 settembre, uno dei tratti più trafficati dell’Autostrada del Sole, proprio mentre molte famiglie stanno rientrando dalle vacanze estive. Lo scontro è avvenuto all’interno della galleria Rioveggio sud, al km 2,100 della Direttissima, non lontano da Bologna e ha coinvolto un autobus, quattro camion e due auto. Il traffico è stato immediatamente interrotto in direzione Firenze, tra il bivio con la Panoramica e Badia, per poi riaprire poco prima delle 10. Al momento si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano problemi al traffico verso Firenze.

I dirottamenti per chi viaggia su quel tratto della A1

Chi viaggia verso Firenze è stato dirottato sull’A1 Panoramica, con uscita consigliata a Pian del Voglio e rientro a Badia sulla Direttissima. La situazione resta critica, con possibili ripercussioni sul traffico per diverse ore. A contribuire, anche l’alta presenza di veicoli sulle autostrade in questo fine settimana di rientro dalle vacanze. Gli operatori di Autostrade raccomandano prudenza e attenzione ai percorsi alternativi, segnalando aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità.

