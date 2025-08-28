In 9 sul Suv guidato da una minorenne, così morì Alessio Russo a 25 anni: la ragazza a processo per omicidio stradale

L'auto si sarebbe ribaltata a una rotatoria. La vittima era in braccio a un amico mentre si sporgeva dal finestrino

In auto erano in nove e alla guida c’era una ragazza minorenne la notte tra il 9 e 10 maggio, quando è morto Alessio Russo, 25enne morto a San Prisco, in provincia di Caserta. La ragazza, oggi appena 18enne è accusata di omicidio stradale e dovrà comparire davanti al tribunale per i minorenni il prossimo 22 gennaio.

La tragedia: nove ragazzi in un’auto, uno nel bagagliaio

Quella notte nove giovani si trovavano ammassati in un unico veicolo: cinque sui sedili posteriori, due su quello anteriore e uno addirittura nel bagagliaio. Alessio Russo, secondo le ricostruzioni, era «in braccio a un amico, parzialmente sporto dal finestrino», riporta Caserta News, quando il SUV MG ZS ha perso il controllo. La minorenne alla guida, senza patente e inesperta, ha imboccato la rotatoria a velocità eccessiva perdendo il controllo del SUV che si è ribaltato. Il 23enne è rimasto schiacciato dal peso della vettura e è morto sul colpo.

Le indagini: cellulari analizzati e testimoni ascoltati

Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, le autorità hanno condotto un’indagine approfondita. Sono stati ascoltati diversi testimoni presenti quella sera e sono stati analizzati i cellulari dei giovani coinvolti, probabilmente per verificare se ci fossero state distrazioni o comportamenti imprudenti prima dello schianto.